Proiectul Constituţiei României, pe masa Guvernului Ungariei

07:59:39 / 20 Februarie 2014

baba si mitraliera

UDMR=Ungaria. Pe cand punem la punct "curvarasia"-scuzati limbajul!!! politica? pentru 1-2 voturi?? Cand avem nevoie de ei,"inchidem ochii", iar cand nu, suntem lei, paralei! Cand ungurii au schimbat Constitutia(cumva acelas Orban???) si au primit critici din toate partile-UE in primul rand, noi, taceam ca melcul! De ce?? Erau voturi in joc pentru ramanerea la "ciolan" "Daca-i dai nas lui Ivan se suie pe divan"-zicere romaneasca veche. Am fost melci, acum sa ne asteptam sa fim striviti!! "Traiasca politica romaneasca, Min.de Externe-sublim dar inexistent!Si nu numai cel de astazi!!??Dorm in papuci pe banii nostril! Numai la gradinita cer voie Doamnei sa-mi fac necesitatile!Doamna=ungaria???? RUSINE POLITICIENILOR DIN ULTIMII 24 DE ANI!!