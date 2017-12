Proiectul de asfaltare, pregătit pentru licitaţie

Proiectul de asfaltare a străzilor din Hârşova a intrat în linie dreaptă după ce, ieri, primarul oraşului, Tudor Nădrag, a semnat contractul de finanţare, în valoare de 27 de milioane de lei. Proiectul se află demult pe masa Ministerului Dezvoltării, însă abia acum a fost semnat contractul de finanţare. „La proiectul de asfaltare a străzilor din oraş, de 6,5 milioane de euro, a fost desemnat anul trecut câştigătorul în ceea ce priveşte proiectarea. Din fericire pentru noi, nu am avut parte de contestaţii, având timpul necesar să depunem documentaţia pentru execuţia lucrărilor. Nu au fost probleme şi astăzi (n.r. ieri) am fost în măsură să semnăm contractul de finanţare”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Primarul a adăugat că până la sfârşitul acestei luni doreşte să pregătească licitaţia pentru partea de execuţie a lucrărilor. „Având în vedere că avem documentaţia pregătită, putem, până la sfârşitul lunii februarie, să scoatem proiectul la licitaţie pe SEAP. Dacă nu vom avea probleme în ceea ce priveşte contestaţiile, cred că până la începutul verii vom fi în măsură să demarăm lucrările”, a explicat primarul. Şi pentru că finanţarea proiectului vine din exerciţiul financiar 2007-2013, până în anul 2015 trebuie finalizată asfaltarea. „Eu spun că, dacă la începutul verii începem asfaltarea, până la sfârşitul anului putem termina, având în vedere că avem de asfaltat şapte străzi pe o lungime totală de aproximativ 10 kilometri. Acest proiect vine să completeze ceea ce am făcut noi cu fonduri din bugetul local şi forţă de muncă din oraş”, a mai spus Nădrag.