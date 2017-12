Proiectul de lege privind statutul ANPC îngrijorează oamenii de afaceri

Proiectul de lege privind statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), prezentat în aprilie de către deputatul PNL Răzvan Mironescu, este încă o inițiativă luată fără consultare cu comunitatea de business, a afirmat luni vicepreşedintele The American Chamber of Commerce în România - AmCham, Radu Florescu. Proiectul, care propune ca ANPC să devină o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică independentă, condusă de un Consiliu desemnat de Parlament, descurajează investitorii interesați de România și emite un semnal profund negativ în piață, aducând un deserviciu României, a spus Florescu în cadrul unei conferinţe. Florescu a arătat că proiectul, aflat în dezbaterea Parlamentului, are 3 aspecte problematice: lipsa transparenței, reglementarea excesivă și conflictul dintre atribuțiile autorităților statului. ”Există trei criterii foarte importante pentru investitori în România: transparență, stabilitate, predictibilitate. Trei cuvinte-cheie pentru noi și pentru toată piața. Proiectul de lege privind statutul ANPC este unul dintre punctele de mare îngrijorare pentru oamenii de afaceri din România. Este încă un exemplu de inițiativă parlamentară menită să descurajeze investitorii potențiali interesați de România și pe cei care sunt deja pe piață. Este o inițiativă care emite un semnal profund negativ în piață, aducând un deserviciu României”, a subliniat Florescu. Proiectul prevede ca autoritatea să fie condusă de un Consiliu ANPC, format din 7 membri: un președinte, 2 vicepreședinți și 4 consilieri specializați în domeniul protecției consumatorilor. Membrii Consiliului sunt desemnați de Parlament, la propunerea comisiilor de specialitate reunite. Funcția de președinte al ANPC este asimilată celei de ministru, iar cele de vicepreședinte și consilier sunt asimilate celei de secretar de stat. “ANPC are printre atribuțiile principale desfășurarea activităților de supraveghere în următoarele domenii: servicii financiar-bancare, inclusiv asigurări și servicii prestate de instituții financiare nebancare, servicii de utilități și sisteme de comunicații, produse alimentare, non-alimentare și lanțuri de magazine, proceduri de insolvență a consumatorilor. Are atribuții și în ce privește protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incoerente, inclusiv cele practicate de instituțiile de credit, supravegherii activității de analiză și marcare a metalelor prețioase și de expertizare a acestora și a pietrelor prețioase”, mai prevede proiectul. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, ANPC aplică măsuri preventive, sancțiuni contravenționale și sancțiuni complementare. ”În raport cu gravitatea și durata faptei, ANPC poate sancționa contravenientul cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării faptei săvârșite cu intenție sau din neglijență de întreprinderi sau asociații de întreprinderi”, se arată în inițiativa legislativă. Proiectul de lege a fost votat de Camera Deputaților pe 28 iunie și a fost înaintat la Senat, care este Cameră decizională. “Aplicația acestei legi este neclară și cu absența unor criterii clare, este vorba de o amendă de până la 10% din venitul brut, și este neclar cine va avea ultimul cuvânt dintre autoritățile statului. Această lege riscă să fie de formă, în detrimentul substanței”, a afirmat în încheiere vicepreședintele AmCham.