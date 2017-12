Proiectul debarcaderului, în derulare

Bugetul mic al oraşului Techirghiol nu permite demararea unor proiecte de anvergură care să contribuie la dezvoltarea turistică a oraşului. Pentru a trece peste acest obstacol, Primăria Techirghiol şi-a concentrat atenţia asupra proiectelor cu finanţare europeană. În acest sens, au fost întocmite documentaţii pentru mai multe proiecte, unele dintre ele trezind interesul autorităţilor centrale. Este şi cazul proiectului de amenajare a debarcaderului de pe lacul Techirghiol, pe care autoritatea locală doreşte să îl exploateze nu numai din punctul de vedere al nămolului. Primarul oraşului Adrian Stan a declarat că lacul Techirghiol are un potenţial turistic foarte puţin exploatat. “Am făcut acest proiect tocmai în ideea de a oferi celor care vin la Techirghiol alternative de petrecere a timpului liber. Acest proiect este unul complex care prevede amenajarea unui debarcader şi achiziţionarea unui vaporaş care să facă plimbări pe lac. Proiectul a fost depus încă din 2009, însă în situaţia politică de atunci nu prea am fost luaţi în seamă”, a declarat Adrian Stan. El a precizat că a avut numeroase discuţii cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), pe care a reuşit în cele din urmă să îl convingă de necesitatea acestei investiţii. În aceste condiţii, Primăria oraşului Techirghiol a primit de la MDRT 1,5 milioane lei pentru demararea proiectului. “Noi, ca autoritate locală, vom contribui la acest proiect cu suma de 50.000 de lei. În ultima şedinţă a Consiliului Local, pe care am avut-o marţi am făcut o serie de modificări tehnice la acest proiect. Mai exact le-a făcut consilierilor o serie de propuneri. În primul rând am discutat dacă este benefică achiziţionarea unui vaporaş de 30 de locuri sau a două de câte 12 locuri. De asemenea am mai discutat câteva detalii tehnice, urmând să ne pronunţăm într-o şedinţă viitoare”, a declarat primarul oraşului Techirghiol. Potrivit primarului Adrian Stan la începutul săptămânii viitoare va fi publicat pe SEAP anunţul de atribuire a lucrărilor pentru amenajarea debarcaderului. “Eu cred că nu vor fi probleme în ceea ce priveşte licitaţia, pentru a putea demara cât mai rapid lucrările”, a mai spus Stan.