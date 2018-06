Proiectul Made in Constanța al „Gladiatorilor” continuă la țărmul mării

Formația Baschet Club Athletic Constanța a fost una dintre surprizele plăcute în sezonul 2017-2018 din Liga 1 de baschet masculin, la finalul acestuia jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici și Vasile Pașca ocupând locul al treilea în turneul final desfășurat la Brăila. BC Athletic va participa în sezonul viitor în Liga Națională, cel mai probabil în a doua grupă a Ligii Naționale, în funcție și de bugetul pe care se va baza în viitorul sezon. „A fost un sezon lung, plin de lucruri pozitive. Tinerii au progresat enorm, am reușit să aducem publicul la sală. Un sezon foarte bun și privim mai departe cu încredere. Scopul nostru este să construim și să promovăm jucătorii constănțeni. Până la 10 iulie trebuie să achităm garanția de 10.000 de euro, plus o parte din taxa de participare”, a declarat Andrea Talpeș, team-managerul BC Athletic. „A fost un sezon greu, cu meciuri obositoare, dar suntem fericiți pentru medalia obținută și sper să facem o figură frumoasă și în sezonul viitor. Vreau să le mulțumesc spectatorilor care au fost alături de noi”, a spus căpitanul echipei constănțene, Adrian Trandafir. Unul dintre tinerii de perspectivă din lot, Sergiu Ursu, consideră că BC Athletic a avut un sezon dificil, încheiat cu rezultate bune: „A fost un sezon destul de greu pentru noi, dar unul bun, în care am obținut rezultate bune. Un sezon în care noi, tinerii, am demonstrat că putem și ne-am împărțit cu succes între liceu și baschet”.

„Am terminat onorabil acest sezon și obiectivele au fost atinse. Vrem să continuăm pe aceeași linie”, a spus antrenorul secund Bogdan Ivanovici, completat de principalul Alexandru Olteanu: „Am reușit să obținem locul trei și am adus publicul la sală, iar cei tineri au evoluat din ce în ce mai bine în sezonul recent încheiat. Ne dorim să păstrăm nucleul de jucători din sezonul trecut, lângă care să aducem jucători de valoare, care să ne ajute”.

„Proiectul Made in Constanța al Gladiatorilor continuă la malul mării, atât în baschet cât și în campaniile sociale și de promovare a sportului la panou, în instituții de învățământ, în centre speciale dar și în cadrul evenimentelor sportive. Constanța joacă baschet, Constanța respiră baschet. Team is everything!”, este mesajul BC Athletic pentru iubitorii baschetului constănțean.