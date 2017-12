Proiectul noii Legi a farmaciilor nu încurajează investiţiile

Grupul Farmexim, proprietarul reţelei de farmacii Help Net, a anunţat că va renunţa la deschiderea a 20 de farmacii, programată pentru anul 2011, dacă va fi aplicat proiectul Ministerului Sănătăţii privind noua Lege a Farmaciilor, apreciind că modificările nu încurajează investiţiile. Reţeaua Help Net este formată din aproximativ 110 farmacii. „Eu voiam să mai deschid 20 de farmacii anul viitor, atâtea aveam în buget, şi aş fi creat locuri de muncă, dar dacă legea intră în vigoare în forma aceasta nu mai fac nimic. Nu mai am cum să mă dezvolt. Dacă sunt dispus să dau 200.000 euro pe licenţă şi trebuie să pun farmacia la 500 de metri de vad, deja nu mă mai interesează să deschid. Eu vreau să pun farmacie în întâmpinarea pacienţilor, nu acolo unde nu e vad\", a declarat agenţiei Mediafax Ovidiu Buluc, proprietarul grupului Farmexim. Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat, joi, condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea farmaciilor, din 2011, întrucât la sfârşitul acestui an încetează aplicabilitatea criteriului demografic privind înfiinţarea farmaciilor comunitare. Proiectul de lege prevede printre altele ca înfiinţarea unei farmacii comunitare în mediul urban să se realizeze în funcţie de numărul de locuitori şi la o distanţă de minimum 500 de metri de o altă farmacie comunitară, Ministerul Sănătăţii încercând astfel să evite concentrarea unităţilor în centrele mari. Proiectul nu se referă şi la unităţile existente. „Nu ştim ce ascunde această ordonanţă pentru că ea nu a fost dezbătută. (...) Când modifici o lege, o faci pentru că are rezultate proaste. Pentru noi legea e bună atâta vreme cât nu dezavantajează pacientul. Legea actuală era rezultatul unor negocieri de ani de zile. A fost un compromis între părţile implicate şi acum, deodată, fără să mai întrebe pe nimeni, aduce nişte modificări. Eu nu înţeleg ce e rău în lege, pacienţii au reclamat ceva?”, a spus Buluc. El consideră că membri ai Colegiul Farmaciştilor din România, care deţin deja farmacii, au făcut lobby pentru acest proiect cu scopul de a elimina concurenţa. „Cei de la Colegiu, care deţin chiar 8-9 farmacii, nu ştiu ce au cerut. Nu se gândesc la tinerii care vor să îşi facă şi ei un business. Ei au dorit tot timpul să nu aibă concurenţă şi ar fi vrut să rămână aceleaşi 1.000 de farmacii, câte erau în anul 2000”, a afirmat Buluc.