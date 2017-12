Proiectul pontoanelor pe malul lacului Siutghiol, reanalizat

Proiectul pontoanelor ce trebuiau montate pe malul lacului Siutghiol nu va mai fi depus în acest an, din cauza unor probleme apărute la întocmirea documentaţiei. „Ar fi fost foarte bine dacă am fi putut să îl depunem în acelaşi timp cu proiectul parcului. Din păcate, în baza ultimelor informări pe care le-am primit de la autoritatea de management, am fost nevoiţi să renunţăm la depunerea proiectului acum. Am discutat cu cei de la Agenţia de Dezvoltare Regională Brăila, de la care am obţinut o extindere a termenului de depunere a proiectului până pe 15 ianuarie 2014. În tot acest timp, va trebui să punem la punct documentaţia pentru ca proiectul să poată fi acceptat la finanţare”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a precizat că, în ceea ce priveşte proiectul parcului ce urmează a fi amenajat pe malul lacului Siutghiol, în şedinţa de marţi acesta va fi supus aprobării Consiliului Local, hotărârea de consiliu fiind ultimul document necesar dosarului de finanţare.