Proiectul privind combaterea evaziunii fiscale a trecut de Parlament Schimbări majore!

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede că, dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi ceilalţi acuzaţi scapă de urmărirea penală, dar doar o singură dată.

Deputaţii au adoptat iniţiativa cu 188 voturi "pentru", 38 "împotrivă" şi trei abţineri.

„În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă, în cursul judecăţii până la terminarea cercetării judecătoreşti, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, instanţa va dispune, o singură dată, pedeapsa amenzii penale”, prevede proiectul legislativ.

De asemenea, iniţiativa prevede că „în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, se va dispune, o singură dată, renunţarea la urmărirea penală. În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă, în cursul judecăţii până la terminarea cercetării judecătoreşti, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, instanţa va dispune, o singură dată, pedeapsa amenzii penale”.

Alte modificări aduse prin adoptarea proiectului legislativ:

„În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută la art. 8 şi 9, dacă este stabilită prin hotărâre judecătorească obligaţia inculpatului de a acoperi în termen de un an de la pronunţarea sentinţei prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalizările, instanţa poate dispune o singură dată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În situaţia în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsa înschisorii cu executare. În cazul în care mărimea evaziunii fiscale prevăzută la art. 8 şi 9 justifică o astfel de măsură instanţa poate dispune acoperirea sumelor prevăzute la alineatele precedente într-un interval de 1-3 ani, neplata acestora având urmările prevăzute în alineatul precedent”.

Comisia juridică a întocmit raport favorabil proiectului de lege.

Proiectul legislativ a fost iniţiat de mai mulţi parlamentari din PSD, printre care şi deputatul Cătălin Rădulescu.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, astfel va ajunge la preşedintele României pentru promulgare.