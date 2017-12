Proiectul privind grațierea colectivă, trimis direct în Parlament?

10:06:26 / 31 Ianuarie 2017

johanis kw, imbogatzitul !

johanis kw, neamtzul a functzionat in invatzamant doar trei ani, care meditatzii, unde meditatzii, pe cine a meditat, cand a meditat si cat timp a dat meditatzii, in doua vietzi, s-a aflat minciuna si mincinosul, noi stim ca, nemtzii sunt oameni : seriosi, constiinciosi, corectzi...... , johanis kw, nu da dovada ca ar fi neamtz, dar ce o fi ?! Daca a meditat, unde a platit taxe si impozite, nici un functzionar de la taxe si impozite, noi, oamenii nu am auzit, ca johanis kw ar fi platit impozite / taxe la statul roman ?! Cei responsabili de aceasta problema, va rugam, spunetzi-ne / aratazi-ne documentele in acest sens si facetzi lumina in acest caz ! ASTEPTAM, ca sa se faca lumina !