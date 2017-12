Proiectul privind manualele şcolare este “dezlînat, confuz şi ineficient”

Editorii şi autorii de manuale şcolare consideră că ministrul Andronescu nu aduce nimic nou prin proiectul postat pe site, acesta este “dezlînat, confuz şi nu rezolvă problemele editării de manuale de calitate”, respectiv timpul scurt de redactare şi costurile extrem de mici, impuse de minister. „Documentul este dezlînat, confuz şi mai ales este ineficient, pentru că nu rezolvă problemele legate de manuale, finanţarea, timpul scurt pentru redactare şi evaluare, ci doar propune nişte inovaţii inaplicabile, cum ar fi cea cu proiectul de autor, sau nerelevante, cum ar fi cea cu înfiinţarea Autorităţii Naţionale a Manualelor”, a explicat editorul Claudiu Istrate. Conceptul de proiect de autor presupune ca autorul să fie mai implicat în toate deciziile legate de manual ca editare, difuzare şi utilizare. „Proiectul de autor este o inovaţie românească fantezistă, pentru că un autor nu poate face un proiect de unul singur. În primul rînd pentru că nu ar avea bani, un proiect de manual costă în jur de 40.000 de euro, pentru că în afară de concept, un manual implică multe alte proceduri, de la culegerea textului şi alegerea ilustraţiei, la calcule financiare. Oricum există o legătură contractuală între autor şi editură, pentru plata drepturilor de autor”, spune editorul Istrate. Această schimbare majoră pe care o propune Ministerul Educaţiei prin proiect nu este aplicabilă, spun şi autorii de manuale. „Am colaborat în 2005 la redactarea unui manual. A fost destul de dificil că am avut foarte puţin timp la dispoziţie pentru redactare, însă cea mai mare problemă au fost banii, ni se dădeau foarte puţini şi editurile s-au luptat destul de tare să negocieze şi să reducă la minim costurile. Eu, ca autor, nu m-aş înhăma la aşa ceva, mai ales că este vorba de bani de la stat, care nu sînt niciodată suficienţi”, spune profesorul Dorin Salavastru. Piaţa manualelor ar trebui să fie una liberă, după modele occidentale, însă şi practica trecută, şi noul proiect presupune un strict control ministerial, de la evaluarea manualelor la distribuţia acestora. „Ministerul va finanţa proiectul ca atare cu suma negociata cu propunătorii proiectului sau va lansa licitaţii de proiecte cu bugete fixe, care vor fi luate în seamă de autori în realizarea cererii iniţiale de finanţare. Bugetul alocat unui proiect ar trebui gestionat de o echipă de management a proiectului din care fac parte, autorii, directorul editurii, responsabilul financiar şi responsabilii administrativi ai editurii (difuzare, tehnoredactare etc.), nu mai mult de 7 membri”, se arată în proiectul privind manualele. Pe de altă parte editorii susţin că nu se precizează clar cum se va realiza finanţarea. „Nu se spune nimic de finanţare, cum adică “Ministerul va finanţa editarea si elaborarea manualului şi pachetului didactic”, mă îndoiesc că vor finanţa proiectul, cred că asta nu asta au vrut să spună. În schimb au detaliat cîţi membri să aibă echipa editorială, de parcă ar fi important sau normal ca ministerul să facă astfel de reglementări”, mai spune Istrate. În ceea ce priveşte criteriile de evaluare, în proiect se precizează că vor diversificate şi vor viza „nu numai conformitatea manualului cu programa şcolară, (aşa cum este prevăzut în momentul de faţă), ci şi corespondenţa cu obiectivele sau competenţele vizate prin programa şi prezenţa în concepţia manualului a reperelor de didactică prezente în documentele europene”. Pe de altă parte, în proiect sînt anexate criteriile concepute în 2004. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei şi face parte dintr-o serie de măsuri prin care ministrul Ecaterina Andronescu a promis, la numirea sa în funcţie, cu o jumătate de an în urmă, reforma sistemului de învăţămînt.