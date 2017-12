Proiectul privind prezidenţialele, depus la Senat

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, ieri, că iniţiativa legislativă prin care se interzice suprapunerea europarlamentarelor cu prezidenţialele a fost depusă la Senat, fiind semnată de 120 de parlamentari PSD, PC, PNL şi UDMR, el apreciind că aceasta va împiedica jocurile electorale. “Au apărut în ultima vreme unele persoane care sugerau că, pentru motive de economie, am putea să organizăm alegerile cu şase luni înainte sau la jumătatea mandatului. E absurd. M-am uitat în lege, care nu împiedica o astfel de tentaţie, şi am ajuns la conlcluzia că este important să-i împiedicăm pe cei care, eventual, ar avea astfel de gînduri nocturne”, a apreciat Năstase. El a arătat că iniţiativa legislativă este necesară şi că nu crede că se va opune cineva adoptării în procedură de urgenţă a acestui proiect de lege: “Va fi un semnal care va împiedica tot felul de jocuri, de şmecherii de tip electoral, pentru că e firesc ca un mandat de cinci ani să dureze cinci ani. Ce ar fi însemnat ca la următoarele alegeri suprapuse, acum, în iunie, să cîştige altcineva decît preşedintele actual, şi să avem un preşedinte care să stea pe tuşă şase luni, aşteptînd să se termine celălalt mandat? Sau s-ar fi putut ca preşedintele actual să-şi dea demisia şi am fi avut şi alegeri suplimentare în acest caz”. El a subliniat că această precizare legislativă este necesară şi a recunoscut că a elaborat-o pentru Traian Băsescu “şi pentru cei care, eventual, s-ar fi gîndit să îl ajute în acest fel”. Premierul Emil Boc a declarat, ieri, ca reacţie la iniţiativa legislativă depusă de Năstase, că România nu are nevoie de legi suplimentare privind alegerile prezidenţiale, deoarece legislaţia în vigoare stabileşte exact cînd, ce şi cum poate fi organizat scrutinul electoral: “Avem o lege în vigoare care ne spune exact cînd, ce şi cum se pot organiza alegerile în România. Nu am avut nevoie nici pînă acum de legi în acest domeniu, nu cred că este nevoie nici acum de altele suplimentare”.