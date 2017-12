Proiectul social al caselor modulare, susţinut de Arhiepiscopie

Constanţa, ca multe oraşe din România, are oamenii ei amărâţi, oameni fără locuinţe, care, din diferite motive, au ajuns să doarmă pe stradă sau în cine ştie ce colibe improvizate. În România, protecţia socială pentru această categorie a populaţiei lipseşte cu desăvârşire. Primăria Constanţa şi Arhiepiscopia Tomisului au reuşit în decursul anilor să facă câte ceva pentru aceşti oameni năpăstuiţi. S-au înfiinţat cantinele sociale, unde oamenii fără adăpost sau cei fără venituri au posibilitatea să mănânce o masă caldă. Primăria Constanţa a mers mai departe în ceea ce priveşte protecţia socială şi a demarat programul de acordare a pachetelor pentru pensionari şi pentru cei cu venituri mici. Primăria Constanţa a dorit să se implice şi în susţinerea persoanelor cu handicap, pentru care au fost create mai multe facilităţi la nivel local. Toate acestea sunt programe prin care autoritatea locală a venit în sprijinul celor nevoiaşi. Marea problemă a nevoiaşilor este însă lipsa unui acoperiş deasupra capului. Aşa a apărut ideea programului de construire de unităţi locative modulare. Ideea viceprimarului Gabriel Stan a fost imediat pusă în practică, demarându-se toate demersurile pentru achiziţionarea acestor containere modulare. Programul a fost lansat luni, de către primarul Radu Mazăre. Imediat ce a auzit despre noul proiect, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, a dorit să afle mai multe detalii, aşa că, ieri, s-a dus să vorbească cu primarul Mazăre şi să vadă locuinţele modulare expuse în parcul Primăriei. Radu Mazăre i-a explicat Înalt Prea Sfinţiei Sale mecanismul şi regulile acestui program. „Prioritate vor avea bătrânii şi cei evacuaţi din casele naţionalizate. Noi am stabilit câteva criterii de acordare a acestor locuinţe, care, spun eu, sunt cât se poate de corecte. Acest cartier social va fi situat pe terenul pe care l-am obţinut de la Poliţia de Frontieră. Am gândit amplasarea a 2.000 de locuinţe modulare, dar cred că vom extinde proiectul”, a afirmat Mazăre. Arhiepiscopul Tomisului a rămas impresionat de viitoarele locuinţe sociale. „Aflând despre acest proiect de case sociale am fost copleşit, pentru că nu există zi de la Dumnezeu în care să nu primim la sediul Arhiepiscopiei oameni cu probleme foarte grave, fără case, fără venituri, care sunt ai nimănui. Acest proiect mi se pare un ecou al gândului care mă frământa atât de mult: cum aş putea să îi ajut pe acei oameni. Răspunsul pe care l-am primit de la primarul Radu Mazăre a fost peste aşteptări”, a declarat Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a adăugat că modul în care a fost gândit acest proiect este foarte înţelept şi plin de căldură sufletească. „Acest proiect se apropie foarte mult de proiectul Vasiliada. Sfântul Vasile cel Mare, în eparhia sa, a reuşit să ajute oamenii orfani, săraci şi bolnavi astfel încât, în câţiva ani, nu a mai fost nimeni fără adăpost şi fără ajutor”, a spus Arhiepiscopul Tomisului. „Nu vreau să îl laud, dar vreau să spun adevărul despre primarul Radu Mazăre. Este cel mai îndrăzneţ în a ajuta oamenii fără să-i fie frică, doar cu frică de Dumnezeu, care îl îndeamnă să ajute oamenii. Ceea ce face el astăzi întrece orice altă faptă”, a subliniat IPS Teodosie.