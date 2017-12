Proiectul SSC Farul devine tot mai atractiv pentru sponsori

Suporter Spirit Club Farul Constanța are un nou sponsor principal începând de joi, contractul dintre părți fiind semnat chiar la săptămânala conferință de presă pe care o organizează liderul Ligii a IV-a constănțene, la stadionul „Farul”.

„Suntem fericiți că am devenit parteneri cu SSC Farul Constanța. Am avut și noi începutul nostru de drum, știm ce înseamnă și tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici, ca să semnăm un contract de sponsorizare pe un an de zile. Ne dorim ca și marile companii să ne urmeze exemplul și să se implice în activități din comunitatea locală. Aștept ca SSC Farul să facă performanță în fotbalul românesc, să ne faceți mândri. Acesta este primul proiect pe sport în care noi ne-am implicat, iar din punctul nostru de vedere, contractul este unul substanțial”, a declarat Camelia Ciciu, director de marketing al companiei Exclusiv Auto Constanța.

„Suntem onorați că această companie, un brand extrem de important, a venit alături de noi. Asta înseamnă că business-ul constănțean important iubește clubul Farul și sperăm să nu dezamăgim. Îmi doresc să avem o colaborare lungă și fructuoasă, în beneficiul ambelor companii. Cu siguranță este cel mai important contract pe care l-am încheiat, iar suma este mai mare decât ne-am fi așteptat”, a afirmat președintele SSC Farul, Marcel Lică, înainte de a semna contractul de sponsorizare, împreună cu reprezentanta Exclusiv Auto. Camelia Ciciu a primit cadou de la SSC Farul un fular în culorile grupării constănțene și un tricou de joc al liderului din Liga a IV-a.

„Suntem bucuroși că alături de noi vin cât mai mulți sponsori potenți. De aceea avem și noi obligația ca pe teren să facem tot posibilul ca să arătăm că merităm efortul oamenilor din jur. Vrem să ducem Farul acolo unde era odată. Suntem momentan în Liga a IV-a, însă noi deja ne gândim la Liga a 3-a și de la an la an vrem să progresăm, astfel încât să ajungem cât mai sus”, a spus Gheorghe Mina, antrenor secund la SSC Farul.

„În primăvară noi deja trebuie să avem lotul format pentru viitorul sezon, când vom evolua în Liga a 3-a. Am discutat deja cu un impresar, care a fost la meciul nostru precedent, pentru a ne completa lotul. Suntem obligați de regulament ca în Liga 3-a să avem ca titulari trei jucători sub 19 ani, ceea ce înseamnă că în lot avem nevoie de opt astfel de fotbaliști tineri. Vrem ca în primăvară să ne croim deja o echipă cu care în campionatul viitor să atacăm promovarea în Liga a 2-a”, a adăugat Marcel Lică.

DUMINICĂ, ÎN PRIMA ETAPĂ DIN RETUR, LA CONSTANȚA VINE SPARTA TECHIRGHIOL

Cu toate că la sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat turul în Liga a IV-a la fotbal, echipele nu au intrat în vacanță! În această toamnă se vor mai juca două etape din retur, a 18-a (26 noiembrie) și a 19-a (3 decembrie), urmând ca runda a 20-a să fie prima din sezonul de primăvară. SSC Farul va începe returul pe teren propriu, cu Sparta Techirghiol, partida fiind programată duminică, de la ora 14.00, pe terenul ITC din Complexul „Badea Cârțan”.

„Ne dorim să continuăm treaba bună pe care am făcut-o până acum, să avem rezultate, toată lumea din club să fie mulțumită și să ne îndeplinim obiectivele: pe termen scurt promovarea în Liga a 3-a, pe termen lung ajungerea în prima ligă. Avem cel mai valoros lot din această serie și eu pentru asta am venit aici în vară, ca să facem performanță. Duminică întâlnim un adversar în revenire de formă, cu cinci victorii și două egaluri în ultimele șapte etape. Meciul va fi dificil, și prin prisma gazonului, însă noi vom face tot posibilul să mai câștigăm trei puncte”, a declarat Daniel Ochia, căpitanul echipei constănțene.

Iată programul complet al etapei a 18-a din Liga a IV-a: sâmbătă: CSO Ovidiu - CS Eforie (ora 11.00 juniorii; ora 13.00 seniorii; stadion Orășenesc); Viitorul Fântânele - CS Năvodari (10.00; 12.00); Farul Tuzla - CS Agigea (12.00; 14.00; se joacă la Eforie Sud); Știința Poarta Albă - Victoria Mihai Viteazu (12.00; 14.00); Portul Constanța - Gloria Albești (12.00; 14.00); Gloria Băneasa - CS Mihail Kogălniceanu (12.00; 14.00); Avântul Comana - Voința Valu lui Traian (12.00; 14.00); CFR Constanța - Unirea Topraisar (11.00; 13.00); duminică: SSC Farul Constanța - Sparta Techirghiol (12.00; 14.00; teren ITC).

Clasament seniori: 1. SSC Farul 51p (golaveraj 68-6); 2. CS Năvodari 45p (66-18); 3. CS Agigea 40p (61-29).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 46p (golaveraj 158-29); 2. Portul Constanța 46p (83-19); 3. Viitorul Fântânele 43p (73-30).

