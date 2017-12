Proiectul tehnic al Parcului Arheologic, făcut de un Dorel care nu avea chef

21:53:03 / 22 August 2017

Odios

Numai pentru halul in care a adus si mentinut parcul respectiv, Fagadau ar trebuie sa demisioneze pe loc. Plus o mie de alte motive. Iar cine a aprobat proiectul ala da dovada de un porst-gust DESAVARSIT.! KKturile alea atat de multe si dese care imprejmuiesc bancile zici ca sunt schele.!! Pietrele puse pe pieestal nu au nimic natural, horror, in nota generala a orasului KITSCHUL LA PUTERE. Cel mai urat oras din Romania, Constanta. Intersati-va ba de unde si-au luat arhitectii, proiectantii, imginerii, peisagistii, aia din orasele central-vestice. Fagadau esti praf, iar orasul o hazna.