Promenada din Eforie, amenajată pe o faleză care se surpă

LEAPȘA Au trecut trei luni de la surparea unei porțiuni de faleză lungi de 50 de metri, în zona Acapulco din Eforie Nord, şi încă nu s-a făcut nimic. Mai grav este că, în loc să colaboreze pentru a remedia problema înainte ca turiștii să năvălească pe litoral, autoritățile implicate își pasează responsabilitatea reciproc. Practic, Primăria Eforie, care se ocupă de partea superioară a falezei, acuză Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) - care consolidează baza - că nu a stabilizat faleza așa cum trebuie. În același timp, ABADL spune că autoritatea locală nu a protejat corespunzător faleza în timpul lucrărilor de amenajare a promenadei, ceea ce a dus la infiltrarea apei în mal și, automat, la surpare.

CARUL ÎNAINTEA BOILOR Deși nimeni nu a lămurit situația, autoritățile locale din Eforie au anunțat cu mare fast că au finalizat 70% din lucrarea de amenajare a promenadei cuprinse între hotelurile Belona și Acapulco. Mai mult, există mari șanse ca proiectul să fie finalizat înainte de termenul-limită, care a fost prelungit din iunie până în decembrie 2015. Practic, vom avea unde să ne plimbăm anul acesta, însă trebuie să avem grijă cum călcăm. Nu de alta, dar, la cum se mișcă lucrurile, există riscul ca întreaga faleză să se surpe, iar promenada să se ducă odată cu ea. Totuși, primarul Ovidiu Brăiloiu speră ca faleza să fie consolidată până la 1 iulie. „Problema noastră este legată de bani. Nu avem fonduri suficiente. Am cerut sprijin de la Guvern, dar nu am primit niciun răspuns. Până la urmă, am putea ajunge la o înțelegere cu firma care se ocupă de lucrări, să plătim în rate. Altă soluție nu văd deocamdată”, a afirmat primarul Ovidiu Brăiloiu. În același timp, reprezentanții ABADL spun că au comandat o expertiză tehnică. De asemenea, s-au dispus și o serie de măsuri pentru consolidarea porțiunii cu probleme, care vor fi aplicate în următoarea perioadă. Fiecare autoritate vine cu soluția ei, însă fără colaborare nu există nici rezolvare.