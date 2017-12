Promenada şi pasarelele pietonale, mai aproape de finanţare

INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ Cine spunea că autorităţile locale nu ştiu să atragă fonduri europene? Numai în şedinţa de vineri a Consiliului Local Municipal Constanţa au fost adoptate trei proiecte comunitare, două destinate modernizării infrastructurii turistice din Mamaia şi unul de factură socială. Unul dintre proiectele turistice vizează amenajarea a trei pasarele pietonale futuriste în staţiune şi are ca scop fluidizarea traficului rutier prin eliminarea trecerilor pentru pietoni. Cel de-al doilea proiect turistic este, probabil, unul dintre cele mai ample proiecte aplicate în staţiune în ultimii ani şi are în vedere modernizarea completă a promenadei. Directorul Direcţiei de Programe şi Dezvoltare, Ani Merlă, a declarat că proiectul promenadei va fi depus până pe 15 august. „Am fi putut să terminăm proiectul mai devreme, dar am insistat să îl corelăm cu sistemele de irigaţii din staţiune. Vom introduce, în Mamaia, un sistem pe care până acum staţiunea nu l-a avut niciodată: canalizarea pluvială. Apa de ploaie va fi colectată în bazine subterane şi apoi va fi folosită la irigaţii. Aşa vom face şi economie, pentru că, în prezent, plătim apa pentru irigaţii către Apele Române”, a declarat Merlă.

MODERNIZARE A CĂMINULUI PENTRU VÂRSTNICI Al treilea proiect european prezentat este, în fapt, ultimul proiect dintr-un amplu program investiţional al municipalităţii destinat modernizării Căminului pentru persoane vârstnice de pe strada Unirii. Până acum, Primăria a atras fonduri comunitare pentru reabilitarea corpurilor de clădire existente şi înlocuirea aparaturii tehnice utilizate în clădire. Prin ultimul proiect se va construi un nou corp de clădire şi se va amenaja „Parcul Seniorilor” în curtea interioară a căminului. Şi acestea nu sunt singurele proiecte cu finanţare comunitară din laboratoarele Primăriei Constanţa. Proiectul privind repunerea în circuitul turistic a Pieţei Ovidiu urmează a fi depus şi el la Agenţia de Dezvoltare, până la sfârşitul lunii în curs. Un al proiect, cel al parcării supraetajate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, care implică şi o resistematizare a traficului rutier, este foarte aproape de a fi pus în practică, fiind deja aprobat pentru finanţare.