Promisiuni de la ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, într-o întâlnire informală, că, după ce se va recupera pierderea salarială de 25%, se poate intra pe grila din noua Lege a salarizării. Angajaţii care au în prezent un salariu de 600 de lei, după creşterea cu 15% a actualelor salarii reduse, ar urma să ajungă la 690 de lei, a mai spus Botiş. El a precizat că valoarea salariului minim va fi aplicată în 2011 doar angajaţilor care au venitul sub acest nivel. Ministrul Muncii a subliniat că există o majorare în sănătate, educaţie, cercetare, cultură chiar şi cu 50% a coeficienţilor din grila de salarizare din noua lege unitară faţă de Legea 330/2009. Potrivit ministrului, un medic rezident a primit o majorare a coeficienţilor cu 43,7%, un medic primar cu 37,3%, în cultură este o majorare pe medie cu 25 %, în timp ce în educaţie un profesor cu gradul I din sistemul preuniversitar are în plus la coeficienţi 26,1%, iar în cercetare ştiinţifică este vorba de o majorare de 55,1 procente. Botiş a mai spus că Legea cadru de salarizare unitară a bugetarilor, care începe să se aplice din 2011, va stabili raportul între funcţii, prin reîncadrarea pe funcţii, astfel încât în 2015 să se ajungă la o echitate. Întrebat când va fi simţită prima creştere salarială, Botiş a declarat că în februarie 2011.\"La primul salariu din 2011, adică în februarie 2011, bugetarii vor simţi creşterea salarială. Eu nu ştiu să spun dacă este sau nu consistentă. După părerea mea, pentru România de astăzi, este o creştere consistentă. Nu pot să spun acum dacă creşterea va putea atinge nivelul dinainte de diminuare, dar va fi o tendinţă pozitivă, o creştere constantă în fiecare an\", a precizat ministrul.