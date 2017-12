Promisiuni pentru bani necesari proiectelor de dezvoltare

Primăria oraşului Techirghiol a primit asigurări de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) că va beneficia de sprijin financiar pentru realizarea proiectelor la nivel local. Primarul oraşului, Adrian Stan, a declarat că, la sfârşitul săptămânii trecute, a avut o întâlnire cu ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, în cadrul căreia a discutat despre proiectele oraşului. “Avem 15 proiecte depuse, o parte finanţabile cu bani guvernamentali, iar o parte, cu fonduri de la Uniunea Europeană. La nivelul MDRT avem şase proiecte depuse. În urma discuţiilor pe care le-am avut cu ministrul Udrea, am stabilit o listă de priorităţi în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor. Am decis astfel ca primele proiecte care primesc banii necesari derulării să fie cel al Debarcaderului şi cel al parcului din faţa Sanatoriului Balnear. Proiectul de amenajare a debarcaderului şi de achiziţionare a unui vaporaş are o valoare de 1,5 milioane lei şi este deja depus la Ministerul Turismului. După discuţiile pe care le-am avut am primit promisiunea că ne vor fi alocate fondurile necesare demarării acestui proiect important pentru comunitate. Cel de-al doilea proiect, cel a parcului de la Sanatoriul Techirghiol, are o valoare de 1 milion de lei şi este finanţabil de la Ministerul Mediului”, a declarat Adrian Stan. Primarul a mai afirmat că proiectul de amenjare a falezei din Techirghiol va fi analizat la nivel ministerial, urmând ca, în acest an, să primească tot sprijinul pentru a obţine finanţarea europeană nerambursabilă.