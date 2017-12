Promisiuni pentru polițiști: 4000 de angajări și 10 mii de autoturisme noi

Liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie din România, Iulian Surugiu, a declarat că în cadrul discuţiilor purtate cu premierul Mihai Tudose s-a convenit schimbarea Statutului poliţistului în cel mult o lună şi jumătate, achiziţionarea în regim de urgenţă a 10 mii de autoturisme şi angajarea rapidă a patru mii de poliţişti în cursul acestui an. "Cred că ştie orice cetăţean al României că poliţiştii nu au dotarea necesară, mor oamenii, nu avem bani pentru maşini, nu avem bani pentru benzină. (...) Am hotărât ca într-un termen cât mai scurt să schimbăm Statutul poliţistului - aici am înţeles de la premierul României că în maxim o lună, o lună şi jumătate poliţiştii vor avea alt Statut. Şi în cadrul legii pe care o schimbăm va fi băgat şi ghidul carierei, să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat până acum, ca de fiecare când a venit un ministru, schimba ghidul carierei. Deci, asta o problemă. Achiziţionarea unui număr de 10 mii de autoturisme urgent, urgent înseamnă o lună, două, că altfel vom ieşi în stradă şi nu cred că-şi doreşte nimeni acest lucru", a declarat Iulian Surugiu, luni, la plecarea de la Palatul Victoria, după întrevederea cu premierul Mihai Tudose, informează agerpres.ro.

Liderul de sindicat a precizat că altă parte a discuţiei a avut în vedere angajările în Poliţie. "Am discutat despre elevii care au terminat şi au absolvit un an de zile de şcoală militară de la Câmpina, Cluj şi unde mai avem şcoli de poliţie, să reuşim să-i încadrăm anul acesta. Eu spun (...) că un copil care a făcut un an de zile şcoală militară e mai bun, mai pregătit decât să iau unul de pe stradă să-l îmbrac, pur şi simplu, în uniformă. Am discutat despre faptul că o dată cu Statutul poliţistului va avea loc şi o reformă în cadrul Poliţiei. Şi aici trebuie să găsim mai mulţi oameni în stradă, dar e problemă veche (...), găsim puţini poliţişti în stradă, mulţi în birouri. Sporurile trebuie găsite în stradă şi salarizarea mai bună", a afirmat Surugiu. Liderul de sindicat a adăugat că premierul a spus că vor fi deblocate câte posturi va fi nevoie. "Anul acesta, Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie a cerut ca minim 4.000 de oameni să fie angajaţi. Dânsul a fost de acord cu noi şi se gândeşte să ne dea mai mulţi", a mai declarat Surugiu. El a mai spus că a găsit la Palatul Victoria "un premier care ştie ce vrea, cunoaşte problemele şi un om hotărât", întrebat de jurnalişti dacă e mulţumit de rezultatul discuţiilor de la Guvern.

"Nu i-am dat termene pentru că nu-mi permit, am discutat că într-un termen rezonabil şi, repet, în două luni toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple".