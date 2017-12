Promisiuni Romsilva: „Fabrică“ modernă de puieți forestieri pentru la anul! Nu se mai umblă cu cazmaua!

Regia Națională a Pădurilor (RNP) - Romsilva va investi anul viitor într-o "fabrică" de puieți forestieri bazată pe ultima tehnologie existentă pe piață, care va putea produce aproape jumătate - circa 19 milioane de bucăți - din necesarul de rășinoase, a declarat directorul general al RNP - Romsilva, Ciprian Pahonțu. "Ne dorim promovarea unei capacități moderne de producție a puieților forestieri în spații protejate. Practic, vom face ceea ce face toată lumea în Europa. Aș spune că este vorba de o „fabrică“ de puieți forestieri bazată pe ultima tehnologie existentă la această dată pe piață și care are avantaje multiple, atât pe partea de producere, cât și de plantare. Nu o să mai umblăm cu cazmaua, cu gropile; vor fi niște plantatoare speciale, cu productivități ridicate, mai ales că și partea de resurse umane se diminuează de la an la an", a precizat șeful Romsilva.

Acesta susține că, deocamdată, a fost stabilit locul unde se vor produce puieții forestieri, fără a preciza însă la cât se vor ridica investițiile necesare pentru această capacitate de producție. "Încă nu avem costurile finale pentru această investiție, dar, deocamdată, am stabilit o locație în județul Bistrița-Năsăud, iar capacitatea de producție, numai la această făbricuță, va fi de 19 milioane de puieți. Ea va produce numai rășinoase, în jur de 40 - 45% din necesar", a subliniat Pahonțu.

Pentru 2017, Romsilva are programate investiții de 90 de milioane de lei din fonduri proprii și de peste 100 de milioane de lei din fondul de accesibilizare, o bună parte din acești bani fiind orientați către modernizare și creșterea eficienței lucrărilor silvice. "Anul acesta avem prevăzute investiții de 88,5 milioane de lei din fonduri proprii și alte 100 de milioane de lei din fondul de accesibilizare, iar programul se va realiza în proporție de peste 80%. Anul viitor, sumele prevăzute pentru investiții sunt și mai mari, de 90 de milioane de lei din fonduri proprii și încă 100 de milioane de lei din același fond de accesibilizare, și se vor duce pe partea de dotări și modernizare. De fapt, chiar aceasta ne dorim: o modernizare a tot ceea cea ce înseamnă management silvic, dar și creșterea eficienței lucrărilor silvice. Evident că prioritatea noastră este managementul durabil al pădurilor proprietății statului, dar nu neglijăm și ceea ce înseamnă parteneriate cu proprietarii privați de păduri", a precizat Pahonțu.

Acesta a subliniat că, anul viitor, Regia va derula mai multe programe ambițioase pentru creșterea transparenței Romsilva, mai ales pe partea de educație forestieră și pe cea de comunicare, "pe care o considerăm foarte importantă deoarece vrem să spunem mai răspicat ce facem și cum facem".

Romsilva estimează pentru anul 2016 o creștere a cifrei de afaceri cu aproape 7% și a profitului brut cu aproape 25%, comparativ cu anul precedent. Numai în primele 10 luni ale anului, Romsilva a consemnat o cifră de afaceri de 1,439 miliarde de lei și un profit brut de 296 de milioane de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost raportate afaceri de 1,342 miliarde de lei și un profit brut de 238 de milioane de lei.