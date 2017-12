PROMISIUNI! Se rezolvă problema vaccinurilor?

În cursul acestei săptămâni vor fi livrate zece mii de doze de vaccin ROR (rujeolă, oreion, rubeolă), alte 110.000 urmând să fie trimise direcțiilor de sănătate publică săptămâna următoare. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat că se fac presiuni asupra furnizorului pentru livrarea rapidă a hexavalentului. ”Cele zece mii de doze vor fi trimise cu prioritate în județele în care sunt probleme, în județele în care s-a semnalat că nu există vaccinuri. Vreau să precizez faptul că, deși există județe în care avem vaccin, rata de vaccinare continuă să fie mică și l-am rugat pe secretarul de stat care se ocupă de asistența medicală să facă o analiză și să meargă personal în aceste județe să vadă care sunt cauzele și să încerce să identifice soluții pentru a crește rata de vaccinare”, a declarat Bodog. Precizările ministrului Sănătății au venit după ce o fetiță de 9 ani a murit în Timișoara din cauza rujeolei. Demnitarul a explicat că, deși acesta este diagnosticul pus de medici, se așteaptă și rezultatele testelor de la Institutul ”Cantacuzino”. În ceea ce privește măsurile pe care intenționează să le ia ministerul pentru rezolvarea problemei vaccinului care protejează împotriva rujeolei, oreionului şi a rubeolei, Bodog susține că va fi creat un stoc-tampon de vaccinuri. ”Una dintre măsuri, pe care o vom putea lua după ce se aprobă legea vaccinării, este crearea acestui stoc-tampon, care există și în alte țări europene, acest stoc-tampon care are o anumită valabilitate și care ne-ar asigura confortul până la momentul la care se fac alte proceduri de achiziție. Ceea ce pot să vă spun este că am luat decizia ca toate procedurile de achiziții care se fac pentru vaccin să se facă pe un acord-cadru între doi ani și patru ani. Există însă vaccinuri care nu sunt înregistrate pe piața din România, care sunt aduse pe procedura de nevoi speciale și acolo este destul de greu de a face acord-cadru cu un partener din străinătate”, a spus Bodog. În privința vaccinului hexavalent, ministrul susține că se fac presiuni asupra firmei furnizoare pentru livrarea rapidă. ”Pentru hexavalent, o parte din cantitatea de vaccin a fost deja livrată și facem presiuni asupra firmei furnizoare să ne livreze cât mai repede și următoarea cantitate de vaccin. Vaccinurile nu se produc de pe o zi pe alta, dat fiind faptul că România nu a avut un contract ferm de vaccinuri, pentru hexavalent chiar s-a anulat procedura la începutul anului din cauza faptului că erau neregularități. Livrările de vaccin se fac foarte greu. Am solicitat și am primit promisiunea din partea directorului regional OMS că va lua legătura cu absolut toate companiile farmaceutice care livrează în România vaccinuri să suplimenteze și să livreze prioritar în România vaccinurile necesare”, a precizat Bodog. Ministerul Sănătății va participa săptămâna următoare la o întâlnire în Malta cu marile companii farmaceutice pentru a discuta problema vaccinurilor.