Promoţie la… etnobotanice

Jandarmii constănţeni au prins în flagrant un tânăr de 18 ani, din Constanţa, în timp ce-i vindea altui bărbat mai multe plicuri ce conţineau o substanţă de culoare verde. Acţiunea s-a petrecut joi seară, în jurul orei 19.00, în cartierul CET, din municipiul Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Marian C. a fost surprins exact în momentul în care îi dădea cumpărătorului substanţele etnobotanice. La vederea jandarmilor, dealerul a băgat repede banii primiţi de la client în buzunar şi a încercat să fugă, dar a fost somat să se oprească. Militarii l-au imobilizat pe suspect şi l-au percheziţionat corporal, găsind în buzunarele gecii acestuia 48 de plicuri cu fragmente vegetale de culoare verde, unul ce conţinea un praf alb şi 385 de lei. Luat la întrebări de anchetatori, Marian C. a declarat că şi-a achiziţionat marfa pentru consumul propriu, însă a fost contrazis de tânărul care tocmai cumpărase etnobotanice de la el. După aproximativ 20 de minute de la prinderea sa în flagrant, Marian C. a recunoscut că este dealer de substanţe psihotrope şi că intenţiona să vândă cele 48 de pliculeţe „la promoţie”, cu zece lei bucata. Suspectul s-a ales cu dosar penal pentru deţinere şi consum de substanţe cu efecte psihotrope. Cazul a fost preluat de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.