Promoţii de haine de vară, la Tinimtex

Ajuns la cea de-a 50-a ediţie, târgul naţional de îmbrăcăminte şi încălţăminte Tinimtex şi-a deschis, ieri, porţile, în staţiunea Mamaia. În perioada 11 - 15 mai, textiliştii români expun, în patru locaţii, cele mai noi colecţii de primăvară - vară, plus o mulţime de produse de nişă (haine speciale pentru femei gravide, îmbrăcăminte şi încălţăminte XXL). Centrul de comandă al Tinimtex este, şi la această ediţie, Pavilionul Expoziţional din Constanţa, însă organizatorul evenimentului, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, are şi o noutate: pe lângă complexurile hoteliere Doina şi Victoria, care îi găzduiesc pe producătorii şi comercianţii de încălţăminte, cea mai nouă locaţie introdusă în circuitul târgului este Centrul de afaceri EuroLitoral (fostul Bingo Europa), care a fost renovat şi transformat în sală de conferinţe şi manifestări expoziţionale. „Centrul are o suprafaţă de 2.000 metri pătraţi şi va continua să fie modernizat cu investiţii de 2 milioane euro, din surse proprii şi fonduri europene”, spune directorul executiv al centrului, Şerban Gabriel Damian. Participanţii la această ediţie, majoritatea din Constanţa, Bucureşti şi Iaşi, s-au declarat încântaţi de noua locaţie, pentru că este foarte aproape de pavilion şi, astfel, suprafaţa de expunere este concentrată într-un spaţiu restrâns, ceea ce face târgul uşor de vizitat. Târgul Tinimtex este deschis până duminică, între orele 10:00 şi 20:00, excepţie făcând ultima zi, când programul se încheie la ora 16:00.