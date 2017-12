Promovabilitate mare la teza la Matematică

Promovabilitatea la teza cu subiect unic la Matematică, susţinută în 11 decembrie anul trecut, a fost de 74,91% la clasa a VII-a şi de 90,67% la clasa a VIII-a, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI). Potrivit datelor ministerului, 152.268 (74,91%) dintre elevii claselor a VII-a care au susţinut teza cu subiect unic la Matematică au obţinut note peste 5. Procentaje ridicate au fost înregistrate în judeţele Mehedinţi (90,35%), Suceava (86,47%), Gorj (84,94%), Teleorman (84,85%), Olt (83,92%), Bacău (83,35%), Caraş-Severin (83,21%) ş.a. La această probă au fost prezenţi 203.285 (96,40%) din cei 210.874 de elevi înscrişi. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Educaţiei, la teza cu subiect unic la Matematică au fost 33.135 de note între 5 şi 5,99, 36.224 între 6 şi 6,99, 33.368 între 7 şi 7,99, 26.966 între 8 şi 8,99 şi 16.918 între 9 şi 9,99. Totodată, 5.657 de elevi (2,78 la sută) au luat nota 10, cele mai multe fiind înregistrate în judeţul Mehedinţi şi în Bucureşti. Numărul elevilor care au obţinut note sub 5 este de 51.017 (25,09%). Cele mai mari procente de note sub 5 au fost înregistrate în judeţele Tulcea (38,07%) şi Sibiu (35,58%). La nivelul claselor a VIII-a, teza cu subiect unic a fost susţinută de 202.986 de elevi din cei 209.086 înscrişi. Potrivit statisticii MECI, 184.039 dintre elevii prezenţi (90,67%) au obţinut note de 5 şi peste 5. Astfel, 23.314 de elevi au luat note între 5 şi 5,99, 39.411 între 6 şi 6,99, 47.994 între 7 şi 7,99, 37.031 între 8 şi 8,99 şi 26.481 între 9 şi 9,99. Numărul notelor de 10 este de 9.808 (4,83%), cele mai multe fiind înregistrate în judeţele Mehedinţi, Dolj şi municipiul Bucureşti. Note sub 5 au obţinut 18.947 de elevi. Cele mai mari procente de note sub 5 au fost înregistrate în judeţele Bistriţa-Năsăud (18,83%) şi Braşov (16,43%). Perioada specială a tezelor din semestrul I începe în 10 februarie 2009 cu proba la Limba şi literatura maternă. În 12 februarie va fi proba la Istorie sau Geografie (numai pentru clasa a VIII-a), în 17 februarie - la Limba şi literatura română şi în 19 februarie - la Matematică.