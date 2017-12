Promovabilitatea scăzută la Bac, un pas spre normalitate?!

Examenul de bacalaureat din acest an a adus un record nedorit la nivelul judeţului Constanţa: cel mai mic procent de promovabilitate din ultimii ani. Dacă, în anii trecuţi, procentul de promovabilitate nu a scăzut sub 90%, în acest an, rezultatele sunt dezastruoase, procentul de promovabilitate fiind de 78,93%, în scădere cu 16,06% faţă de anul trecut, când 94,99% dintre candidaţi au fost declaraţi admişi. În 2008, procentul de promovabilitate a fost de peste 97%, în 2007, de 96,6%, iar în 2006, de peste 90%. Potrivit cadrelor didactice constănţene, procentul mare de candidaţi declaraţi respinşi (21,02%) reprezintă un semnal de alarmă pentru candidaţii la Bacalaureat, pentru a lua în serios acest examen. „Procentul mai mare de candidaţi respinşi înseamnă o mai bună organizare a examenului de bacalaureat şi este mai apropiat de realitatea din învăţământul românesc. Nu avem nimic de pierdut dacă ne întoarcem la realitate, ci doar de câştigat. Candidaţii trebuie să se pregătească mai bine şi să ia în serios aceste examene, este un semnal de alarmă pentru ei”, a declarat profesorul de matematică Mihai Conţanu, cadru didactic al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa, unde s-a înregistrat şi singura medie de 10 din judeţ la examenul de Bacalaureat.

NUMĂR RECORD DE CONTESTAŢII. Din cei 7.540 de candidaţi constănţeni prezenţi la Bacalaureat, 2.725 au depus contestaţii, anul trecut numărul contestaţiilor depuse fiind de doar 550. Cei mai mulţi elevi (1.069) au contestat notele obţinute la disciplina Limba şi literatura română, 709 elevi au contestat notele de la Matematică, 406 candidaţi au contestat notele la Biologie, 282, la Fizică, 99, la Istorie, 67, la Geografie, 47, la Chimie, 14, la Informatică, 12, la Filozofie, 8, la Economie, 7, la Sociologie şi 5, la Psihologie. Soluţionarea contestaţiilor este prevăzută în perioada 6 - 7 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 8 iulie. La nivel naţional, rata de promovabilitate a fost de 67%. Potrivit ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, aceasta reprezintă un pas spre normalitate care demonstrează că anul acesta a existat o toleranţă zero faţă de posibilele acte de fraudă. „O rată scăzută a promovabilităţii nu înseamnă neapărat că focarele de fraudă au fost pe deplin anulate\", a declarat Daniel Funeriu. Începând de ieri şi până pe 9 iulie, candidaţii se pot înscrie pentru cea de-a doua sesiune de bacalaureat, care debutează la sfârşitul lunii august.