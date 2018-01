Promovare inexistentă pentru turismul românesc

Pentru al treilea an consecutiv, Asociaţia Litoral – Delta Dunării a lansat ediţia de primăvară a programului „Mini preţuri de vacanţă – Litoralul pentru toţi”, pentru cei care doresc să-şi petreacă concediul pe plajele româneşti la preţuri mici. Din păcate, la fel ca şi în anii precedenţi, programul este susţinut exclusiv de agenţiile de turism, în parteneriat cu hotelierii şi reprezentanţii autorităţilor publice locale, deşi, la începutul acestui an, ministrul Turismului, Elena Udrea, a promis că va promova programele de acest gen. „Din partea Ministerului Turismului, litoralul are parte doar de critici, fără soluţii sau facilităţi oferite hotelierilor pentru a putea oferi tarife mici. Nici măcar nu suntem ajutaţi cu promovarea programelor pe care le lansăm”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral – Delta Dunării, Corina Martin. Ea a precizat că Ministerul Turismului are două probleme pe care trebuie să le rezolve: infrastructura turistică şi promovarea turismului. „De fiecare dată se face comparaţie între preţurile de pe litoralul bulgăresc şi cele de la noi, dar nu se ţine cont de faptul că, la noi, costurile pentru întreţinerea unei unităţi hoteliere sunt de trei ori mai mari. În aceste condiţii, cum pot hotelierii practica preţuri ca în Bulgaria?”, a mai declarat Corina Martin.

VOUCHER DE ATRACŢII. În cadrul programului „Mini preţuri de vacanţă - Litoralul pentru toţi”, turiştii români vor plăti, începând din 3 mai şi până pe 16 iunie, pentru un sejur de şase nopţi 179 de lei/persoană la un hotel de o stea (fără mic dejun), 209 lei/persoană la un hotel de două stele (cu mic dejun), 249 de lei/persoană la un hotel de trei stele (fără mic dejun), 379 de lei/persoană la un hotel de trei stele cu mic dejun inclus, 439 de lei/persoană la un hotel de patru stele şi 549 lei/persoană la un hotel de cinci stele, în ambele cazuri fiind inclus micul dejun. Turiştii care cumpără un pachet turistic în cadrul acestui program beneficiză şi de un voucher de atracţii, care le acordă intrarea gratuită la unul din obiectivele de interes turistic din zona Dobrogea: Conplexul Muzedal de Ştiinţe ale Naturii – Acvariu, Microrezervaţia Delta Dunării, Planetariu, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul Adamclisi şi Cetatea Histria. „De trei ani oferim acest voucher, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, fiind, din păcate, singura asociaţie de acest gen din ţară care a adoptat o asemenea strategie pentru atragerea turiştilor”, a spus preşedintele Asociaţiei Litoral – Delta Dunării.