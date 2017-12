În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Universitatea „Ovidius” din Constanța, se deruleaza proiectul „Promovarea Surselor de Energie Regenerabile în zonele rurale din Europa printr-un concept inovativ pentru formare profesională” /\"Innovative vocational training concept for promoting renewable energy sources in rural areas in Europe” - acronim: TRAIN – RES. Proiectul este finanțat prin contractul LLP-LdV-ToI-2012-RO-016 / 2012-1-RO1-LEO05-21099. Programul de învăţare de-a lungul vieţii - Subprogram LEONARDO DA VINCI. Acţiune: Proiectele multilaterale – Transferul de inovare (ToI), pentru o durată de doi ani. Director proiect - S. l. dr. ing. Elena-Rita Avram, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Universitatea „Ovidius” din Constanța. Scopul proiectului TRAIN-RES este de a facilita dezvoltarea de competenţe specifice pentru sectorul energiei regenerabile prin transferarea materialelor educaţionale şi a instrumentelor de evaluare realizate în proiectul european RECORA în 2007, pentru biomasă solidă, combustibil gazos, biocombustibil lichid, energie solară, energie eoliană şi geotermală, de la parteneri din Austria în România, Turcia şi Spania. Consorţiul care implementează proiectul constă din 5 parteneri cu experienţă în cooperarea internaţională din 4 ţări: România, Austria, Spania şi Turcia. Rezultatele constau într-un pachet educaţional, cu conţinut tehnic şi metodologic în limba engleză, română, spaniolă şi turcă, în proceduri experimentale de instruire pentru adaptarea, testarea şi validarea materialelor tehnice educaţionale inovative pentru agricultură, surse energetice regenerabile şi dezvoltare rurală, în realizarea unei platforme pentru e-learning și înfiinţarea Centrului de Excelenţă RES în Formarea Educaţională Vocaţională.

Impactul avut în vedere constă în experienţa dobândită prin diversificarea formării profesionale vocaţionale şi a educaţiei pe tot parcursul vieţii în domeniul surselor energetice regenerabile, cooperare internaţională, noi oportunităţi de afaceri care să ofere locuri de muncă şi servicii, îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii din zonele rurale.

În perioada 27-31 mai 2013, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă a Universității „Ovidius” din Constanța organizează prima sesiune de instruire cu tema: „Handbook for generic technical guidelines: Renewable Energy Sources and their value for regions”. La cursuri participă 16 specialiști din instituții publice locale, mediul academic și preuniversitar, care beneficiază de experiența experților din Austria în domeniul surselor energetice regenerabile și de o pregătire interactivă, în conformitate cu metodele moderne de formare. Acești specialiști, prin prisma profesiei practicate, vor instrui persoane din comunități din mediul rural cu privire la mijloacele prin care pot utiliza sursele energetice regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul pentru a produce energia de care au nevoie.