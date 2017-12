Pronunţarea în cazul eliberării lui Sorin Apostu, amânată

Curtea de Apel Târgu Mureş a amânat pentru mâine pronunţarea în cazul cererii de eliberare sub control judiciar a fostului primar al municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu, judecat pentru fapte de corupţie. Curtea de Apel Târgu Mureş trebuia să se pronunţe ieri asupra unei noi cereri de eliberare provizorie sub control judiciar a fostului primar al municipiului Cluj-Napoca. Amânarea pronunţării a fost justificată prin faptul că instanţa are nevoie de timp pentru a studia documentele numeroase pe care le-a depus avocatul lui Apostu, Gheorghe Mateuţ, pentru susţinerea solicitării. Luni, la Curtea de Apel Târgu Mureş a avut loc un nou termen în dosarul în care sunt judecaţi pentru fapte de corupţie Sorin Apostu şi omul de afaceri Călin Mihai Stoia, alături de alte persoane. La acest termen, avocatul fostului primar a cerut eliberarea acestuia sub control judiciar, susţinând că inculpatul nu reprezintă un pericol social. (M.D.)