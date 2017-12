Proprietate a lui Jack Nicholson, mistuită de flăcări

Un incendiu pentru stingerea căruia au fost mobilizaţi zeci de pompieri a izbucnit la o casă din Hollywood deţinută de actorul Jack Nicholson, care nu locuieşte însă acolo. Din acte reiese că celebrul actor a închiriat locuinţa unui prieten. Proprietatea modestă, pentru care actorul a plătit doar 49.000 de dolari la începutul anilor 1970, este locuită de William O\'Farrell şi William Tynan, acesta din urmă fiind actor, care a jucat alături de mai celebrul său coleg în lungmetrajul „The Two Jakes”. Zeci de pompieri au fost mobilizaţi pentru a stinge focul, doi dintre ieri fiind răniţi destul de grav şi spitalizaţi. Incendiul a fost stins, însă cauza izbucnirii acestuia este în curs de investigaţie. Nu se ştie nici dacă se afla cineva în casă când a izbucnit focul. Casa a fost distrusă în totalitate.

Această proprietate a lui Jack Nicholson se află în apropiere de celebrul Mulholland Drive, unde legendarul actor deţine o proprietate de peste 12.000 de metri pătraţi. Actorul american a început să construiască în această zonă la sfârşitul anilor 1960 şi, ulterior, şi-a alipit şi proprietatea lui Marlon Brando, după decesul acestuia. Pe când Marlon Brando trăia, porţiunea respectivă din drumul Mulholland Drive era cunoscută drept „Bad Boys Drive”, în traducere Drumul băieţilor răi. Jack Nicholson mai deţine proprietăţi în Malibu, Venice Beach şi în nordul Californiei.

Jack Nicholson este una dintre legendele de la Hollywood, fiind recompensat de-a lungul anilor cu trei premii Oscar pentru rolurile din „ One Flew Over the Cuckoo`s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” în 1975, „Terms of Endearment / Vorbe de alint” din 1983 şi din „As Good as It Gets / Mai bine nu se poate” din 1997, dintr-un total de 13 nominalizări.