Propunere de proiect pentru salvarea FC Farul

Situaţia gravă în care a ajuns FC Farul nu a lăsat indiferente autorităţile locale, care au anunţat, prin vocea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, că sunt dispuse să se implice, alături de agenţi economici puternici din judeţ, într-un proiect de salvare a grupării de pe litoral. „Consiliul Judeţean Constanţa susţine o mare parte din ceea ce înseamnă actul de cultură în judeţ, iar toate instituţiile de cultură constănţene sunt subvenţionate şi finanţate de CJC. De asemenea, în proporţie de 70 la sută, activitatea din sportul constănţean este suportată tot de CJC. Nu pot să fac însă foarte multe lucruri. Un buget pentru o echipă de fotbal, ca să promoveze din situaţia în care au adus-o investitorii în acest moment, în liga a doua, este destul de mare. Am ajuns să ne fie ruşine că suntem constănţeni, pentru că luăm bătaie de la Chiajna sau mai ştiu eu ce echipe, Avântul Bragadiru şi Înfrăţirea Babadag. Eu zic că am ajuns într-o situaţie foarte gravă, iar fotbalul constănţean şi, în special, FC Farul, este într-o cădere umilitoare. Eu, din postura de preşedinte, şi CJC putem să punem umărul şi să susţinem şi această echipă, dar nu putem să o facem în totalitate. Clubul trebuie să fie o rezultantă a unor grupuri de investitori - Administraţia Portului Constanţa, Oil Terminal, Administraţia Canalelor Navigabile, Rompetrol şi alţi agenţi economici de pe teritoriul judeţului, care să facă cu toţii o societate pe acţiuni, la care poate participa şi CJC. În funcţie de performanţa de a promova şi de locul ocupat ulterior, să vor aloca bani de la Consiliul Judeţean. Eu vreau să spun că, în ceea ce priveşte utilităţile, taxele şi impozitele, le-am suportat în interesului echipei Farul chiar şi în perioadele în care nu am fost implicaţi deloc, însă rezultatul managementului făcut acolo a fost dezastruos, atât în perioada din Liga I, cât şi în cea din liga secundă. Repet, eu sunt dispus să mă alătur unui grup de investitori pregătiţi să facă o societate pe acţiuni, cu un management performant, şi să plătim în funcţie de performanţa pe care o va face Farul, în tentativa de a reveni în Liga I şi, ulterior, în obţinerea unuia dintre primele cinci locuri, care asigură prezenţa în Cupele Europene. Acesta trebuie să fie obiectivul Farului, nu să câştige cu Chiajna”, a spus preşedintele CJC.