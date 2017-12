Propunerea de arestare a lui Done, rejudecată

Curtea de Apel Constanţa au decis, ieri, rejudecarea cererii formulată de procurori privind ridicarea controlului judiciar şi înlocuirea acestuia cu măsura arestării preventive faţă de omul de afaceri constănţean Viorel Done acuzat de speculă şi evaziune fiscală. Magistraţii au constatat că instanţa de fond a judecat propunerea procurorilor în şedinţă secretă şi nu în şedinţă publică, aşa cum spune legislaţia în vigoare, ceea ce constituie un viciu de procedură. Amintim că, în aceeaşi propunere, Parchetul a cerut suspendarea activităţii firmei Dovi Impex SRL pentru 60 de zile. Iniţial, solicitarea a fost respinsă de Tribunalul Constanţa, însă procurorii au atacat decizia cu recurs. Precizăm că, pe 4 iulie, oamenii legii au făcut mai multe percheziţii la firmele lui Done, în urma cărora au confiscat 2.356 de pachete de ţigări netimbrate, precum şi 29.112 lei, 200 de dolari şi 50 de euro, proveniţi din comerţul cu marfa de contrabandă. Cu toate acestea, a doua zi, Done a fost prins în timp ce oferea spre vânzare pachete de ţigări cu banderole de Republica Moldova, direct din autoturismul său. Magistraţii au decis cercetarea lui în libertate pentru speculă şi evaziune fiscală, fără să ţină cont de antecedentele similare ale omului de afaceri, care a mai fost arestat în decembrie 2010 şi eliberat la sfârşitul lunii ianuarie.