Propunerea de arestare a senatorului Voicu, admisă de magistraţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, ieri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a senatorului Cătălin Voicu, decizia putând fi atacată cu recurs de cel vizat. Hotărârea a fost pronunţată de un magistrat asistent al instanţei supreme în şedinţă publică, la câteva ore după încheierea audierilor în cazul cererii de arestare a lui Voicu. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a solicitat instanţei supreme arestarea preventivă a lui Cătălin Voicu, cererea survenind avizului Senatului de încuviinţare a măsurii preventive. Senatorul Cătălin Voicu este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii, în legătură cu fapte de corupţie, în formă continuată. După şedinţa de judecată care a durat aproximativ patru ore, Cătălin Voicu a plecat de la ÎCCJ, el declarând doar că aşteaptă decizia instanţei şi nu vrea să facă niciun fel de comentariu. Liderul PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a comentat ieri evoluţia cazului senatorului Cătălin Voicu. \"Este o bătălie pe care o duce Băsescu cu serviciile secrete în cadrul Justiţiei din România, pentru că erau judecători care se opuneau acestei maşinării de poliţie politică reprezentată de oameni din Poliţie, Procuratură, DGI. Oamenii, când ajungeau în instanţă, întâmpinau o judecată cât de cât corectă din partea unor judecători. Povestea cu Voicu este ultima cântare în cadrul acestei lupte pe care o duce Băsescu cu serviciile secrete pentru a putea controla tot ce înseamnă de la Poliţie şi până la judecători\", a declarat Radu Mazăre. El susţine că fratele său, senatorul Alexandru Mazăre, este cercetat fără motiv în cazul Cătălin Voicu, deoarece replicile sale din stenograme nu îl incriminează cu nimic. “Fratelui meu i-au făcut dosar penal pentru “îhî, îhî”, “da”, “înţeleg”. Dumneavoastră aţi văzut altceva în stenograma aia? Eu numai “îhî, îhî”, “da”, “înţeleg” am văzut şi i-au făcut dosar penal!”, a spus Mazăre. Unul dintre avocaţii care l-au apărat, ieri, la instanţa supremă pe Cătălin Voicu a declarat, după decizia de arestare preventivă a senatorului, că apărarea va face uz de toate căile de atac. Avocatul Mihai Dinu a spus că recursul la decizia de arestare preventivă a lui Voicu va fi transmis instanţei supreme astăzi, la prima oră. Apărătorul a susţinut că Voicu nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică, aşa cum susţin procurorii, şi că putea fi cercetat în libertate, având în vedere că acesta a avut o conduită bună începând cu 11 decembrie 2009, când a aflat că este cercetat. Cătălin Voicu a plecat, aseară, de la locuinţa sa din Cotroceni la Direcţia Cercetări Penale, în urma deciziei instanţei supreme de arestare preventivă. \"Uitaţi-vă un pic la mine, credeţi că mă tem? Un om responsabil, un bărbat responsabil nu are de ce să se teamă. Nu mă tem pentru că ştiu exact ce am făcut. Interceptările sunt, în interpretarea procurorilor, regina probelor din acest dosar, la fel cum, în anii \"50, era denunţul\", a declarat Voicu.