Propunerea PDL: tăiem de la săraci

SOLICITĂRILE ELEVILOR Consilierii locali constănţeni au avut, în prima şedinţă din acest an, o amplă dezbatere în ceea ce priveşte acordarea subvenţiei pe mijloacele de transport în comun pentru elevi şi studenţi. La sedinţa desfăşurată ieri au fost prezenţi şi reprezentanţii elevilor şi cei ai studenţilor, care au afirmat că subvenţionarea transportului elevilor este un drept al lor. „Elevii constănţeni îşi vor dreptul la reducere pe mijloacele de transport în comun. Nu am cerut mai mult. Nu am autoritatea să negociez pe lege, eu nu vă solicit decât respectarea legii. Vorbim despre reducerea cu 50% a preţului abonamentelor pe mijloacele de transport în comun, pentru toţi elevii”, a declarat reprezentantul Consiliului Judeţean al Elevilor, Andrei Gâlcă. Subiectul a născut o amplă dezbatere între consilierii locali. „Elevii au venit la noi foarte intransigenţi. Anumiţi consilieri spuneau că este lăudabilă venirea lor. Eu spun că era lăudabilă dacă veneau să ne spună ce ar dori să facă, nu ce ar vrea să le dăm”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că în prezent, la nivelul Constanţei, 17.000 de elevi din 33.000 beneficiază de subvenţie pe mijloacele de transport în comun. „Vorbim despre elevii care provin din familiile beneficiare de subvenţie la căldură, adică peste jumătate din numărul total al elevilor”, a explicat primarul. Şi aceste ajutoare sunt oferite de municipalitate fără să fi fost pusă vreo presiune, în condiţiile în care Guvernul Boc a interzis autorităţilor locale să mai finanţeze învăţământul. „Guvernul USL a păstrat aceeaşi formă centralizată de finanţare a sistemului de învăţământ, adică una proastă”, a mai spus Mazăre,

CINE PRIMEŞTE AJUTOR? În şedinţă, consilierii locali PDL au propus chiar reducerea sumelor destinate dezvoltării cartierului „Henri Coandă“. De cealaltă parte, Mazăre a afirmat că o astfel de soluţie poate fi adoptată numai după o analiză a numărului de cereri pentru locuinţe aflate în lucru la comisia „Henri Coandă“. „Poate că din cei care şi-au depus dosarele sunt unii care mai pot aştepta un an, doi, trei, ca să le putem da elevilor subvenţie”, a spus Mazăre. El a adăugat că discuţia este mult mai amplă. „Să vedem dacă dăm subvenţie unui elev ai căror părinţi au peste 2.000 de lei venit lunar fiecare sau dacă dăm subvenţie unui pensionar care are o pensie de 950 de lei lunar, dar care în prezent nu poate beneficia de reducere pentru că limita până la care dăm subvenţie este de doar 900 de lei. Eu consider, la fel ca şi la gigacalorie şi pachete, că cei care au puţin, care sunt amărâţi, care sunt în vârstă şi care nu mai pot munci trebuie ajutaţi să trăiască”, a mai spus Mazăre. Decizia în privinţa subvenţiei a fost amânată pentru şedinţa viitoare, după ce vor fi analizate toate variantele în cadrul comisiilor reunite de Finanţe, Învăţământ şi Transport, ulterior urmând să se ia o decizie.