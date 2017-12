Propunerile medicilor, fără fundamentare financiară

Cu câteva zile înainte de a se decide soarta celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - medicii şefi de secţii au înaintat numeroase propuneri de „salvare”, iniţiativă a conducerii, în contextul în care spitalul nu mai are bani pentru lefurile tuturor salariaţilor. De menţionat că toate aceste neajunsuri sunt ca urmare a crizei financiare grave cu care se confruntă ţara noastră, sub Guvernul Boc 4. Reprezentanţii SCJU, dar şi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) - care au preluat din punct de vedere administrativ unitatea sanitară - nu au dorit ca prima propunere să fie pusă în aplicare fără o consultare a celor ce vor fi direct implicaţi, aşa că au aşteptat şi o viziune a desfăşurării activităţii medicale, în condiţiile bugetului insuficient, din punctul lor de vedere. Precizăm că, de la 1 iulie la 31 decembrie 2010, spitalul are un buget de 35 milioane de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate, în vreme ce salariile, tot în această perioadă, reprezintă 36,5 milioane de lei. “Vorbesc exclusiv de contractul cu Casa şi nu vreau să existe confuzii pentru că este singura finanţare care-mi permite plata salariilor, a medicamentelor şi a materialelor sanitare. Existând această situaţie care înseamnă că salarile reprezintă 105,5 % din bugetul spitalului, evident că în discuţiile avute cu CJ şi Consiliul de Administaţie a trebuit să luăm decizia restructurării astfel încât să putem plăti salarii, să efectuăm servicii medicale şi asta înseamnă o structură mai mică în ceea ce priveşte numărul de paturi şi număr de personal”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. În realizarea propunerii de restructurare, care a intrat deja în posesia medicilor şefi de secţii, s-a ţinut cont, pe lângă altele, şi de actul normativ realizat de Ministerul Sănătăţii (MS), în prezent în dezbatere publică pe site-ul MS, ce prevede un medic la 15 paturi la specialităţile chirurgicale şi cele medicale, faţă de un medic la zece paturi cum era în prezent. “S-au tot primit propunerile de la medicii şefi de secţie, toate, fără excepţie, au o mare hibă, nu pun în spatele lor niciun fel de fundamentare financiară. Restructurarea am făcut-o pe criterii obiective, pe baza indicatorilor secţiilor, pe baza indicelui de utilizare a paturilor, am stat zile şi nopţi pentru a face calcule. Am imaginat o structură la 1.065 de paturi faţă de 1.300, dar am făcut şi o comasare de secţii. Erau 44 de secţii, vor fi 21. Fiecare secţie avea medic şef de secţie cu indemnizaţia respectivă, asistentă şefă cu indemnizaţia respectivă, ture şi gărzi. Am preferat să comasăm secţii, de exemplu o Secţie Medicală va avea înglobat un compartiment de Gastroenterologie, de Diabet, de Hematologie care erau secţii, astfel că va fi un singur şef de secţie, o singură asistentă şefă şi în felul acesta vom optimiza costurile”, a declarat managerul.

UNELE SOLUŢII... În cadrul întâlnirii de ieri dintre reprezentanţii Sindicatului „Sanitas”, ai Colegiului Medicilor din Constanţa, ai clinicilor şi secţiilor spitalului, au fost expuse unele soluţii, realizându-se astfel o economie de peste 11 miliarde lei vechi pe lună, deci nu ar mai fi nevoie să fie disponibilizaţi atâţia oameni. Mulţi dintre medicii prezenţi la întâlnire s-au arătat extrem de nemulţumiţi, unii precizând că nu vor accepta nici „în ruptul capului” o asemenea propunere. „Să nu ne creadă nimeni tâmpiţi. Spitalul de Urgenţă este oricum sub normativ. Aşa nu vom putea asigura calitate. Nu vrem să se reducă nici personalul şi nici numărul de paturi. De ce nu se spune că farmacia spitalului este goală? Nu mai avem nimic, absolut nimic”, s-a arătat indignat dr. Constantin Braga, medic în cadrul SCJU. Şi profesorul dr. Gheorghe Ionel Comşa s-a arătat nemulţumit de situaţia în care s-a ajuns, atrăgând atenţia că judeţul Constanţa este singurul din ţară care are o singură clinică de ORL. „Pentru cât timp nu vom mai lucra cu aceşti oameni, care sunt propuşi pentru disponibilizare?”, întreabă şeful Clinicii ORL. Şi nemulţumirile medicilor şefi de secţii, dar nu numai, au curs. „Majoritatea şefilor de secţii au ca soluţie principală respectarea actului medical. Toţi vor să-şi păstreze personalul, având în vedere că suntem sub normativ. Aceste propuneri ale lor pot fi îmbrăcate şi într-o formă financiară pe care împreună cu sindicatul încercăm să le perfectăm. Este adevărat că trebuie să venim cu o propunere pertinentă. Avem mai multe variante din care o parte sperăm să fie acceptate”, spune preşedintele Colegiului Medicilor din România, filiala Constanţa, dr. Gabriela Dascăl. Cât priveşte comasarea secţiilor, reprezentantul medicilor din Constanţa a precizat că o secţie foarte mare este greu de manageriat, şi nu va ajunge să fie eficientă din punct de vedere economic. Pentru o economie, medicii şefi de secţie sunt dispunşi să renunţe la jumătate din indemnizaţiile de conducere, la fel ca şi asistentele şef.

PROPUNERI DE ŞEFI DE SECŢII. Săptămâna viitoare vor fi primite propunerile din partea Facultăţii de Medicină din Constanţa privind noii şefii de secţii, iar acestea vor fi avizate de către manager şi aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, iar apoi, fiecare şef de secţie va decide personalul disponibilizat.