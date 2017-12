„Prospect de femeie”, la Cărtureşti

Constănţenii sunt invitaţi la o lansare editorială aparte, care va avea loc mâine, de la ora 18.30, la librăria Cărtureşti. Ana Barton îşi va lansa cartea „Prospect de femeie”, apărută la Editura Herg Benet, în colecţia „Radical din 5”, şi care marchează debutul său literar. Invitaţi speciali ai evenimentului sunt Monixa Coroiu şi Bogdan Papacostea, care vor vorbi, alături de autoare, despre volumul de proză scurtă „Prospect de femeie”.

Construit din fragmente de proză pe alocuri ironice, pe alocuri metaforic-melancolice, cartea dezvăluie cititorului o autoare carismatică, cu un scris captivant şi rafinat. De altfel, Ana Barton se descrie cât se poate de sugestiv pe blogul său: „Fiindcă am fost gimnastă până mi-au calculat vârsta osoasă şi-au stabilit că despre performanţă n-o să poată fi vorba din motive de lungime excesivă, aş putea spune că am o mobilitate impresionantă. Am 40 de ani. Sunt însă atât de imatură încât aproape că mi-e ruşine să-i declar. De arătat, da, îi arăt pe toţi, deşi, uneori, parcă mai văd şi zecimale pe-acolo. De şcoală ce să zic? Am o educaţie eclectică, model toptan: Teologie, Litere, Cultură şi Civilizaţie Ebraică, Psiholingvistică. Babel ori foame. Sigur, arareori mă înţeleg pe mine şi cu mine, dar m-am lăsat şi de dramatizări”. Autoarea mai spune: „Cine sunt? Mama unei copile de 12 ani şi jumătate pe care o cheamă Rada. Cum sunt? Vie, deocamdată. Binecuvântată stare. Ce fac? Am trei caiete, unul acasă, unul la birou şi unu-n geantă, pe care le scot câteodată aproape compulsiv pentru a nota, ilizibil, fără excepţie, câte o trecere de glonţ neîncărnat prin cap. Apoi, mă enervez crunt, încercând să descifrez ce naiba a scris din voia-i invariabil şi mioritic-implacabil năstruşnică stiloul ăla galben cu oranj, că dau numai peste lecţiuni incerte. Scriu de 20 de ani, (ex)trăgându-mă sârguincios din publicistică precum darwiniştii din maimuţă”.