Spunea cineva, cu o oarecare invidie în glas, că, de cînd cu prostia de-a dreptul proverbială a unor politicieni, ziariştii huzuresc şi au o viaţă de belferi. În astfel de situaţii, cînd prostia a luat un avînt fără precedent, gazetarul este prezentat ca un mahăr căruia îi pică subiectele pe post de pere mălăieţe. Nu-i chiar aşa, pentru că prostia, ca marfă brută, trebuie şlefuită şi atent prelucrată în diverse forme. Sigur, sînt şi aleşi ai poporului care scot pe gură diverse perle, dar, în majoritatea cazurilor, avem de-a face cu gogomănii enorme! Ca subiect, recunosc, prostia politicienilor reprezintă un tezaur inepuizabil. În condiţiile în care ne izbim de tot felul de idioţi, este de-a dreptul dificil să ţii pasul cu enormităţile debitate de cei care ne reprezintă la cel mai înalt nivel. Ziua şi prostia. Vreau să spun că, în acest ritm debordant, se lucrează pe bandă rulantă şi de cele mai multe ori gazetarii nu fac faţă evenimentelor care se derulează, cum s-ar putea întîmpla altfel?, în prostie! Spunea cineva, legîndu-se de viaţa gazetarilor pe care nu-i înghite deloc, că, în condiţiile în care prostia politică ar fi eradicată pe loc, s-ar duce dracului şi breasla noastră! Are dreptate. În definitiv, individul în cauză se numără printre gogomanii din politică, ba, pot spune, printre gogomanii consacraţi ai prostiei. Cel în cauză, ca şi alţii ca el, refuză să recunoască prostiile actualei guvernări şi se încăpăţînează să ţină nasul pe sus! Poate nu-i miroase nici dumnealui prea bine în perspectiva moţiunii de cenzură mult trîmbiţate! Vine o vreme cînd alegerile se apropie cu paşi repezi şi e timpul să contabilizăm şi prostia acumulată ca deficit în balanţa economică a ţării. În cazul prostiei, minus cu minus dă un şi mai mare minus! Sînt reprezentanţi ai unor partide care dezvoltă prostia la un nivel greu de acceptat. Din prea multă slugărnicie faţă de conducerea de partid şi de stat, dau în prostie! Cuvîntările unor tribuni sînt pigmentate cu exemple care ridică în slăvi prostia! Diverşi lideri de partid sînt adulaţi de prostime pentru prostia lor. Sînt activişti care se adună în jurul lor ca la urs şi chicotesc la auzul tuturor prostioarelor debitate de aceşti şefuleţi de doi bani. Alte exemplare, nu numai din politică, au căpătat ticul oii negre care dă din cap sub impulsul generat de măgarul proţăpit în fruntea turmei. Li se arată un deget şi rîd ca proştii! Rîd proştii, nu spun că rîsul nu e sănătos, dar rîd pe banii noştri! E o hlizeală de la un capăt la altul al eşichierului Puterii. Cei din zona adiacentă, la slugoi mă refer, aşteaptă să strîngă în pălărie prostiile debitate de specimenele care se laudă că gîndesc în locul şi pentru binele naţiunii! Aiurea. Tot luînd în seamă prostiile ăstora, am ajuns de căruţă! Căruţa este cunoscută ca fiind principalul mijloc de transport al proştilor care s-au răsturnat la Caracal, fără a se înregistra victime... Cealaltă regulă este cunoscută de întreaga opinie publică - prostul nu este prost destul... Cînd? Dacă nu e şi fudul. Mulţi îi invidiază pe politicieni ca şi cum prostia ar fi doar apanajul lor! Ei doar o saltă pe noi culmi de idioţenie... În materie de prostie şi fudulie de partid, nu ducem lipsă de subiecte. Din păcate... Acum, peste noapte, apar alţi fazani politici scoşi la înaintare pe post de candidaţi la funcţii administrative. Cred diverse partide că vor rupe inima tîrgului cu aceşti fazani! Păi, papagalul este mai tare decît fazanul!