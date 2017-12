Prostituată în faţa instanţei

Judecătoria Constanţa a decis ca procesul în care constănţeanca Florentina Gheorghe, de 23 ani, este acuzată de prostituţie, să înceapă pe 5 octombrie. Femeia a fost deferită justiţiei de procurori alături de complicii ei, care au şi fost condamnaţi, însă pentru că nu s-a prezentat în faţa instanţei în vederea audierii, magistraţii au hotărât să o judece separat. Conform rechizitoriului, tânăra este acuzată că a practicat prostituţia alături de Alina Şerban, sub protecţia „peştilor” Tamer Elvis Dumitru, Tenur Ali, Belgin Ali, Ersin Ali , Erdin Rasim şi Elvis Flori Chiriac. Fetele erau plasate pe varianta oraşului Constanţa, unde au fost prinse de mai multe ori în compania clienţilor, fiind amendate de nenumărate ori. Prietena ei, Alina Şerban, a fost deja condamnată la un an de închisoare cu supendare condiţionată pentru prostituţie întrucât a recunoscut acuzaţia şi a a fost de acord să fie judecată numai pe baza probelor administrate în timpul anchetei procurorilor. La fel au procedat şi cei şase bărbaţi acuzaţi de proxenetism, care au primit pedepse privative de libertate cuprinse între un an şi patru luni şi doi ani şi trei luni.

„PEŞTI” ARESTAŢI Conform rechizitoriului, pe 17 martie, lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale şi luptătorii DIAS au efectuat mai multe percheziţii domiciliare în cartierul constănţean Piaţa Chiliei, în urma cărora i-au „săltat” pentru audieri pe Tamer Elvis Dumitru, Erdin Rasim şi Elvis Flori Chiriac. Anchetatorii au stabilit că acuzaţii au înlesnit, vreme îndelungată, practicarea prostituţiei de către mai multe tinere. Acestea erau duse pe bulevardul Aurel Vlaicu, din Constanţa, în apropierea fostului târg de legume, unde îşi găseau clienţii cu care întreţineau relaţii sexuale contra cost. În acest mod, proxeneţii au obţinut sume importante de bani de pe urma prostituatelor. Dumitru şi Rasim au fost arestaţi, iar Elvis Flori Chiriac a fost cercetat în libertate întrucât are 15 ani. La câteva zile de la descinderi, Tenur Ali şi Belgin Ali au ajuns în spatele gratiilor, după ce au fost daţi în urmărire generală. La scurt timp, fratele lor, Ersin Ali, a ajuns şi el în arest pentru aceleaşi acuzaţii.