Prostituţia înfloreşte în Afganistan

Cea mai veche meserie din lume prinde rădăcini în Afganistan, în pofida strictei legi islamice, iar pe harta Kabulului a apărut o nouă atracţie: prostituatele chineze.

Cînd Fatima, de 19 ani, s-a întors la casa ei din nordul Afganistanului, după ce cîţiva ani a stat în Iran ca refugiată, a început să îşi caute o slujbă. Scurt timp a lucrat la un ONG, dar a fost concediată şi două luni a încercat să înveţe să ţeasă covoare. Fabrica a fost închisă şi ea a rămas din nou pe drumuri. Decisă să îşi susţină financiar mama, cele două surori şi fratele mai mic, Fatima s-a orientat către cea mai veche meserie din lume. “Nu am avut altă cale decît prostituţia”, povesteşte adolescenta drăguţă, îmbrăcată în blugi strîmţi, dar cu capul acoperit de văl. “Mă trezesc devreme şi încep să mă plimb prin oraş. Clienţii se opresc şi mă iau cu maşina, atunci discutăm despre preţ”, explică ea. În general cere 50 de dolari pentru un contact sexual. Slujba sa este ilegală şi i-ar acoperi familia de ruşine, dacă s-ar afla, dar îi oferă bani pe care altfel nu ar avea cum să-i cîştige. Tot mai multe tinere din nordul Afganistanului se orientează către prostituţie pentru a scăpa de sărăcie, iar medicii sînt îngrijoraţi de riscul răspîndirii virusului HIV. Mohammad Khalid, medic în Mazar-i-Sharif, a constatat o creştere a numărului de infectări şi spune că prostituatele nu vin să fie testate, pentru că le este ruşine. Nasrin, o tînără de 24 de ani, care pe sub burqa poartă blugi ultimul răcnet, lucrează ca prostituată în Kunduz, la est de Mazar-i-Sharif. Ea spune că mama sa i-a cerut să accepte acest lucru, pentru că altfel, familia nu ar fi avut din ce trăi. “Tata a murit în războiul civil, mama a rămas văduvă şi nu ştiam cum cîştiga bani. Mai tîrziu am înţeles că era prostituată. Într-o zi a început să mă încurajeze să fac sex cu un bărbat care venea pe la noi”, a povestit aceasta. Nasrin spune că i-a fost ruşine, dar nu a avut de ales. “Chiar doream să fiu o doamnă şi să am un soţ, dar acum toată lumea mă vede ca prostituată. Viaţa mea s-a irosit”, spune tînăra. Pentru clienţi, a plătit pentru sex le oferă acces uşor la femei pe care altfel nu le-ar putea seduce sau cu care ar putea avea contact doar dacă s-ar căsători. Apărătorii drepturilor femeilor sînt îngrijoraţi, dar cred că lucrurile nu au cum să se schimbe, pentru că Guvernul nu face nimic pentru a combate sărăcia. Clericii dau vina pe prostituate, nu pe clienţi.

Wazir Akbar Khan este considerat un district modern din Kabul şi găzduieşte multe ambasade şi ONG-uri străine, însă în spatele zidurilor se ascund bordelurile chineze. Doar cele cîteva jeep-uri parcate în faţă ţi-ar putea da de gîndit. Înăuntru, circa zece chinezoaice îmbrăcate cu fuste scurte şi machiate strident stau de vorbă, în timp ce bărbaţii străini le analizează. Conversaţia între fete se opreşte şi începe tîrguiala, într-o engleză dubioasă. Străinii nu pot lucra fără permis în Afganistan şi chinezoaicele ar fi deportate, dacă ar fi prinse lucrînd. Chinezoaicele pot fi întîlnite în multe locuri. În pofida economiei puternice, şomajul este o problemă gravă în China. Numeroase societăţi de stat s-au închis în ultimii ani, milioane de oameni rămînînd fără slujbă. Violenţele s-au intensificat în Afganistan, în ultimii doi ani, dar prostituatele chineze sînt dispuse să trăiască aici pentru că banii sînt mulţi, comparativ cu China, unde se cîştigă în medie 11 dolari pe zi. Mii de străini au venit în Afganistan de la căderea regimului Taliban şi tot străinii sînt cei care frecventează bordelurile din Kabul. Afganii sînt de obicei refuzaţi.