Protagoniştii seriei ”Harry Potter” savurează din nou gustul libertăţii

O nouă coafură pentru Emma Watson, un film horror pentru Daniel Radcliffe şi un tatuaj pentru Rupert Grint, după ce au trăit timp de mai bine de zece ani în ritmul infernal al filmărilor pentru cele opt pelicule din seria ”Harry Potter”, cei trei tineri actori savurează din nou gustul libertăţii. Tinerii actori britanici au participat, marţi, la o conferinţă de presă organizată la Londra. ”Un tatuaj, ar fi super!”, a declarat Rupert Grint, în vârstă de 22 de ani, după ce a fost întrebat ce şi-ar dori să facă acum, după ce a încheiat socotelile cu Ron Weasley, roşcovanul pe care l-a interpretat în franciza Harry Potter. ”Poate că îmi voi tatua faţa lui Dan”, a glumit Rpuert Grint, referindu-se la Daniel Radcliffe, actorul în vârstă de 21 de ani care l-a interpretat pe vrăjitorul Harry Potter. Trio-ul este completat de Emma Watson, în vârstă de 20 de ani, care a interpretat-o pe Hermione Granger.

Cei trei actori au încheiat recent filmările pentru ultimul film din serie, care, din cauza lungimii sale, va fi lansat în două lungmetraje distincte, în această lună, respectiv în vara anului viitor. Filmul ”Harry Potter and Deathly Hallows: Part One / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I” va fi proiectat în premieră mondială, astăzi, la Londra şi va ajunge pe marile ecrane din România începând din 26 noiembrie. Cei trei actori se aflau la vârsta adolescenţei timpurii când au turnat primul film din serie. Vreme de opt filme, viaţa lor a fost aproape tot una cu aventurile vrăjitorului Harry Potter, acest aspect devenind uneori sufocant pentru cei trei actori, care se simţeau privaţi de libertate. ”Îmi încep o nouă etapă în viaţă”, a declarat, evident încântată, actriţa Emma Watson, cu părul tuns foarte scurt şi cu meşe blonde, un look foarte departe de cel afişat de foarte serioasa Hermione Granger. ”M-am simţit atât de fericită atunci când am putut să mă tund!”, a adăugat tânăra actriţă. Un alt semn al libertăţii regăsite, Emma Watson a decis să studieze în SUA, pentru a avea parte de puţin anonimat. Ca şi cei doi colegi ai ei, tânăra actriţă este multimilionară în dolari. În ciuda averii colosale, a declarat că nu ar putea niciodată să stea degeaba: ”Aş înnebuni. Sunt o persoană muncitoare”. În afara prezentărilor de modă şi a şedinţelor foto, actriţa britanică urmează să apară pe coperta revistei ”Vogue” şi intenţionează să joace şi în alte filme. Şi Daniel Radcliffe are speranţe în acest domeniu. Spre deosebire de blândul Harry Potter, va juca în ”Woman in Black”, un film horror ce va fi lansat în 2011. Daniel Radcliffe este conştient însă de faptul că personajul Harry Potter va rămâne întotdeauna asociat cu numele său: ”Va trebui să muncesc de două ori mai mult pentru a mă desprinde de acest personaj”.

Adaptările pentru marele ecran ale seriei ”Harry Potter” au generat încasări de peste 5,4 miliarde de dolari pe plan mondial.