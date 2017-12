Protagonistul benzilor desenate ”Archie” moare la finalul seriei

Archie Andrews, adolescentul din popularele reviste de benzi desenate ”Archie”, care s-au vândut de-a lungul anilor în peste două miliarde de copii pe plan mondial, va muri la finalul seriei care se va încheia în această vară. Protagonistul acestei serii, ce prezintă aventurile unui adolescent american în timpul liceului şi, apoi, al facultăţii, va muri încercând să salveze viaţa unui prieten, în ultimul număr al francizei de benzi desenate, ”Life With Archie #36”, care va apărea în luna iulie. Anunţul a fost făcut de Jon Goldwater, directorul executiv al editurii Archie Comics Publisher.

Ultima poveste cu Archie va fi disponibilă în mai multe formate, inclusiv cel tipărit, sub forma a două reviste - numărul 36 şi numărul 37 -, şi o colecţie paperback a întregii serii. ”Life With Archie #36” va detalia ultimele clipe de viaţă ale personajului, iar ”Life With Archie #37” va prezenta felul în care prietenii lui Archie încearcă să depăşească momentul morţii sale, fiind prezentaţi la un an după tragedie. Seria de benzi desenate ”Archie”, în care apar şi alte personaje îndrăgite, precum Jughead, Betty şi Veronica, a debutat în urmă cu mai multe decenii, în SUA. De atunci, revistele ”Archie” s-au vândut în peste două miliarde de copii pe plan mondial.