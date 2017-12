Protecţia Consumatorilor şi-a pierdut interesul pentru respectarea normelor antifumat

Controalele inspectorilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) privind consumul de tutun în spaţiile închise au scăzut în intensitate odată cu deschiderea sezonului estival. Vicepreşedintele ANPC, Gheorghe Ciubotaru, a declarat, că începînd cu luna iunie au devenit prioritare controalele privind siguranţa alimentelor, deoarece s-a mers pe ideea că „de la fum nu moare nimeni, însă consumul de alimente expirate atentează la sănătatea cetăţeanului”. Oficialul este de părere că un nefumător care va intra într-un restaurant în care nu este amenajat un spaţiu special delimitat pentru consumul de tutun va pleca la un alt restaurant, dacă va fi deranjat de fumul de ţigară. În plus, din cauza temperaturilor foarte ridicate, consumatorii aleg să servească masa fie la terase, în aer liber, fie în restaurantele care nu sînt aglomerate sau cu un sistem de ventilaţie foarte bun. Ciubotaru a recunoscut că în foarte multe spaţii închise nu se respectă prevederile legale privind consumul de tutun, dar inspectorii au fost nevoiţi, din cauza caniculei, să intensifice controalele pentru produse alimentare. „Toată atenţia am canalizat-o asupra caniculei şi din acest motiv am constituit şi acel comandament de vară format din peste 90 de inspectori, atît pe litoral, cît şi în Deltă”, a explicat Ciubotaru.

O altă problemă ce a fost trecută în plan secund este aceea a accizei la energia electrică, despre care fostul preşedinte Marian Zlotea semnalase că ar fi calculată la cursul euro din luna octombrie a anului trecut, respectiv la 3,5 lei. Ciubotaru susţine că nu este o problemă gravă pentru consumatorii români. „Influenţa modului de calculare a accizei la enerigia electrică nu este decît o gogoaşă politică aruncată de fostul preşedinte, pentru că aceasta este una simbolică, de doar 200 lei vechi la 100 de kilowaţi, atît cît consumă fiecare apartament într-o lună”, a precizat Ciubotaru. O situaţie similară caracterizează şi activitatea privind siguranţa medicamentelor. Deşi ANPC a acuzat în luna martie companiile farmaceutice că practică tehnici lipsite de etică pentru a-şi promova produsele, mergînd pînă la ascunderea efectelor secundare ale doctoriilor şi publicitate înşelătoare, Ciubotaru subliniază faptul că la acel moment nu a vrut decît să atragă atenţia asupra acestor practici incorecte. Vicepreşedintele consideră că Agenţia Naţională a Medicamentului este singura în măsură să efectueze controale de acest gen, deoarece este instituţia abilitată să aprobe punerea pe piaţă a produselor medicamentoase.