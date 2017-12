Protecţia Copilului Constanţa cere de trei ani modificarea legislaţiei

Cazul băieţelului de patru ani din Bistriţa, torturat şi ucis de asistenta maternală care îl avea în grijă a determinat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa să ia măsuri drastice privind legislaţia din domeniu. „Atît noi, cît şi colegii din ţară, am reclamat de nenumărate ori imperfecţiunile care există în legislaţia din domeniu. Începînd cu 2005 am întocmit proiecte şi am făcut sesizări, însă demersurile noastre au fost în zadar. Deşi reclamaţiile au fost centralizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) şi au fost dezbătute, nu s-a luat nicio măsură”, a declarat directorul general al DGASPC, Petre Dinică. Pentru a fi siguri că vocea lor va fi auzită şi că tragedii de genul celei de la Bistriţa nu se vor mai întîmpla, conducerea DGASPC a luat legătura cu parlamentarii constănţeni pentru a iniţia proiecte de modificare a legislaţiei în vigoare. Una dintre schimbări presupune ca atestarea asistenţilor maternali să se facă numai dacă aceştia au cel puţin 10 clase. „Este o măsură necesară avînd în vedere faptul că asistentul maternal trebuie să dea o educaţie corespunzătoare copilului pe care îl are în grijă. În plus, dorim ca întreaga familie a asistentului să fie atestată, pentru că nu doar o persoană intră în contact cu copilul. El rămîne şi în grija soţului sau soţiei şi chiar a fraţilor mai mari, motiv pentru care răspunderea trebuie dusă şi către aceştia”, a afirmat Petre Dinică. În judeţul Constanţa există, în prezent, 385 de asistenţi maternali, care sînt supravegheaţi de 10 asistenţi sociali. Potrivit directorului DGASPC, monitorizarea asistenţilor maternali nu este greu de realizat, în ciuda numărului foarte mare al acestora: „Foarte mulţi asistenţi maternali sînt în municipiul Constanţa şi este uşor să-i supraveghezi de cel puţin două ori pe săptămînă, mai ales că dispunem, mulţumită Consiliului Judeţean Constanţa, de mijloace de transport adecvate. Pe lîngă cei din Constanţa, o mare parte a asistenţilor maternali se regăseşte în localitatea Cogealac. Fiind foarte mulţi într-un loc, monitorizarea nu reprezintă o problemă”. O altă modificare a legislaţiei face referire la sistemul de finanţare. Conducerea DGASPC a tras numeroase semnale de alarmă în acest sens, însă fără folos. „Începînd cu luna septembrie, vom rămîne fără bani pentru plata salariilor, iar cei cei aproximativ 1.750 de beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială din centrele administrate de DGASPC (adulţi şi copii) vor rămîne fără hrană, materiale igienico-sanitare şi medicamente. Pentru a ne desfăşura activitatea în limite normale, mai avem nevoie de 22.150.541 lei. În aceeaşi situaţie sînt mai multe direcţii din ţară”, a mai afirmat Dinică.