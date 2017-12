Protecţia Copilului, înglodată în datorii

Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, traiul sub guvernarea portocalie a însemnat, printre altele, o eternă luptă pentru drămuirea bugetului alocat. Mai exact, în fiecare an, conducerea DGASPC trăgea nenumărate semnale de alarmă cu privire la fondurile insuficiente alocate instituţiei, iar guvernanţii portocalii le ignorau de fiecare dată când stabileau bugetul pentru anul următor. Nici anul în curs nu a făcut excepţie. „Pentru acest an, ne-au fost alocate cu 27% mai puţine fonduri decât am fi avut nevoie. Am ajuns aproape de fundul sacului”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică. El a precizat că, în prezent, instituţia mai are nevoie de 8.370.000 de lei, numai datoriile către furnizori (electricitate, apă, alimente etc.) însumând 1.200.000 de lei. „Am făcut tot posibilul pentru a reduce cheltuielile, dar avem în grijă, în centrele de tip rezidenţia, 2.100 de beneficiari, cărora trebuie să le asigurăm condiţii optime de trai şi îngrijiri de specialitate, acolo unde este cazul”, a precizat directorul DGASPC. Fiecare din cei 2.100 de beneficiari mănâncă, zilnic, din mâncarea cumpărată de DGASPC, se îmbracă cu hainele achiziţionate din fondurile alocate DGASPC şi au grijă de igiena corporală cu produsele achiziţionate de instituţie. Pentru un singur rezident, costurile instituţiei se ridică la sume cuprinse între 1.400 de lei şi 2.370 lei, în funcţie de îngrijirile de care nevoie respectiva persoana. Cu alte cuvinte, numai cu îngrijirea persoanelor aflate în grija statului, DGASPC cheltuie, anual, sume cuprinse între 35.280.000 de lei şi 59.724.000 lei. „În acest moment rezistăm doar mulţumită înţelegerii de care dau dovadă furnizorii noştri. Singura salvare o reprezintă alocarea unor sume suplimentare, în urma unei rectificări bugetare”, a mai spus directorul Dinică.