Protecţia minorilor în Marea Britanie, ameninţată de scanerele corporale

Cod deontologic Guvernul britanic a anunţat, marţi, elaborarea unui cod deontologic pentru personalul din aeroporturile ţării, menit să contracareze criticile care afirmă că scanerele corporale încalcă legislaţia ce condamnă pornografia infantilă. Mai multe organizaţii care militează pentru apărarea drepturilor omului şi-au exprimat temerea că imaginile, în special ale copiilor şi persoanelor celebre, s-ar putea regăsi pe Internet. Pentru Terri Dowti, din partea asociaţiei Action On Rights For Children (ARCH), scanerele corporale care vor fi montate în curând pe aeroportul londonez Heathrow şi apoi şi în alte aeroporturi din ţară încalcă legislaţia referitoare la protecţia minorilor, adoptată în 1978. La rândul ei, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului Liberty a avertizat asupra a ceea ce consideră a fi ”o dezbrăcare electronică” şi a cerut Guvernului să promită că ”aceste scanere vor fi utilizate în mod legitim, echilibrat şi delicat”. Deocamdată, testarea timp de un an a unui scaner corporal pe aeroportul din Manchester nu a putut fi demarată în decembrie decât după exceptarea pasagerilor sub 18 ani.

Scanerele nu surprind faţa pasagerilor, ci doar restul corpului Guvernul de la Roma este favorabil instalării scanerelor corporale pe aeroporturile italiene, în special la Roma şi Milano, pe fondul riscului terorist după tentativa de atentat la bordul unui avion care zbura de la Amsterdam la Detroit. Într-o declaraţie citată de agenţia ANSA, ministrul italian de Externe, Franco Frattini, s-a declarat favorabil instalării dispozitivelor de acest fel. ”Scanerele corporale sunt un sacrificiu, dar reprezintă instrumentul cel mai sigur împotriva atentatelor la bordul avioanelor. Această procedură împiedică teroriştii să ascundă capsule cu substanţe explozive, iar detectoarele de metal nu pot depista aceste substanţe”, explică Franco Frattini. La rândul său, ministrul italian de Interne, Roberto Maroni, a declarat că se va consulta cu firmele care administrează aeroporturile, pentru instalarea unor scanere corporale cel puţin la Fiumicino (Roma) şi Malpensa (Milano). Roberto Maroni a respins criticile referitoare la încălcarea dreptului la intimitate, subliniind că astfel de scanere nu surprind faţa pasagerilor, ci doar restul corpului. Organizaţiile britanice pentru dreptul la viaţă privată susţin că imaginile create de computerele scanerelor sunt atât de grafice încât pot fi considerate ”percheziţii corporale virtuale” şi au cerut garanţii pentru protejarea intimităţii tuturor pasagerilor.