Protest al societății civile, politizat la Constanța

00:09:22 / 16 Noiembrie 2014

politizare vs. desfatare

Eu sunt unul dintre organizatori si al campaniilor de impartit jucarii si al protestului de vineri si nu am ascuns nimic deoarece am povestit redactiei Telegraf prin pers dnei Adriana Mihai ca incerc sa conving stafurile de campanie sa nu cheltuiasca milioane pe afise, si sa trasorme campania intr-o sarbatoare. Sunt arhitect si am propus si administratiei locale (PSD) in pers Decebal Fagadau un prioect de piste de bicicleta care a fost ignorat de catre administratie (presupun ptr ca nu incap carele cu femei goale ale primarului pe piste de bicla). Dragii mei redactori telegraf sunt f dezamagit ca ati ovationat carele cu curve ale primarului si criticati diversitatea actiunilor mele. Am actionat deja primaria in instanta pentru gravul abuz de incalcare a dreptului fundamental la libera exprimare (detalii pe fb-ul meu public) ptr alte detalii, call me 0729469848 :)