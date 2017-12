Protest antipoluare: O soprană din Timişoara s-a fotografiat nud şi cu o mască de gaze pe faţă

Soprana din Timișoara Diana Pap a protestat nud, purtând pe faţă o mască de gaze, iar într-o mână ţinând un trandafir, în faţa fabricii de anvelope Continental, considerată de timișoreni o sursă de poluare în oraș. Soprana Diana Pap apare dezbrăcată, lângă gardul fabricii Continental situată într-un cartier mărginaş din Timişoara, ea având o mască de gaze pe faţă și ținând în mână un trandafir roşu, în timp ce își acoperă pieptul cu cealaltă mână. Fotografia postată de artistă pe Facebook a fost denumită ”Artă urbană” și a primit o serie de comentarii, unele de apreciere, altele de nedumerire. Prin acest protest inedit, Diana Pap a dorit să tragă un semnal de alarmă privind poluarea din Timişoara generată de activitatea fabricii de anvelope. De-a lungul timpului, timişorenii care locuiesc în cartierele din nordul oraşului, acolo unde se află fabrica, au depus la Primăria Timişoara nenumărate plângeri privind mirosul insuportabil de cauciuc care provine de la această fabrică. Întrebat, astăzi, dacă a discutat cu conducerea fabricii despre această problemă, primarul Nicolae Robu a spus că i-a fost prezentat un plan de măsuri pentru reducerea poluării. "Compania Continental a prezentat un plan de măsuri de investiţii pentru reducerea acelui miros. Termenul de implementare este de un an şi jumătate. Anul viitor ar trebui să vedem rezultatele", a spus primarul. La începutul acestui an, soprana din Timișoara a ales o altă modalitate inedită de protest, de această dată față de mizeria de pe strză. Ea și-a dat jos pantalonii și s-a așezat pe un vas de WC aruncat în mijlocul unei străzi, iar apoi a postat fotografia pe Facebook. “Ne-am obișnuit să avem gunoiul sub nas, deși orașul nostru se pregătește să devină Capitală culturală europeană”, își explica soprana gestul de atunci. Diana Pap are 42 de ani, este născută la Timişoara şi a absolvit Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din municipiu. A fost solistă principală a Operei din Timişoara şi a celei din Bucureşti, între anii 2002-2005, colaborator al Filarmonicii "Banatul" din Timişoara, dar şi profesor de canto la Universitatea Tibiscus din Timişoara. În prezent, Diana Pap este colaborator independent în mai multe proiecte artistice.