CĂLĂUL SUPREM. Aproape 400 de cadre în rezervă şi în retragere din MApN, MAI, SRI şi SPP au protestat, ieri dimineaţă, în faţa Prefecturii Constanţa, împotriva deciziei Guvernului de a continua recalcularea pensiilor, deşi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat o sentinţă definitivă şi irevocabilă prin care anula HG 735/2010, unealta de decimare a pensiilor militarilor. „Jos Băsescu“, „Armata vrea dreptate, onoare, demnitate“, „Armata în rezervă este tot o armată“, „Cu noi aţi ajuns în NATO“, „Afară din ţară cu ciuma mondială“, au fost doar câteva dintre lozincile folosite de protestatari pentru a îşi arăta nemulţumirea.

PROTESTATARII AU ADUS CU EI ŞI O PANCARTĂ CU FOTOGRAFIA LUI TRAIAN BĂSESCU CU MESAJUL: „CĂLĂUL SUPREM AL ARMATEI ROMÂNE; TOTUL ESTE SUB CONTROL; V-AM CIURUIT“.

„Am ieşit să protestăm împotriva măsurilor ilegale luate de actuala guvernare prin care ne-au fost luate drepturile legal cuvenite. Pensiile ne-au fost micşorate cu 40 - 60%. Pensionarii militari nu mai au încredere în actualul Guvern şi în actualul preşedinte, care în repetate rânduri a asigurat că nu vor fi reduse pensiile şi că vom avea un trai decent. Ne vom adresa instanţelor judecătoreşti şi vom mai face un protest de amploare pe 24 ianuarie la Bucureşti“, a declarat col. (r) Remus Macovei, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) – Filiala Constanţa. Cel mai în vârstă protestatar de ieri are 92 de ani. „Eu sunt sergent, iar fiul meu care este şi el aici este colonel. Este trist ceea ce se întâmplă. Tot ce pot spune este că se poartă cu noi într-un mod ruşinos. Eu azi (nr. ieri) voi primi pensia şi o să văd ce mi-au făcut“, a declarat Mihai Şerban, pensionar din MApN. Totodată, reprezentanţii SCMD au trimis, ieri, o scrisoare ambasadelor tuturor statelor membre NATO în care au punctat neregulile şi abuzurile la care sunt supuşi de Guvernul României. În acelaşi timp, preşedintele PSD, Victor Ponta, a cerut, ieri, după şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN), demisia premierului Emil Boc şi a ministrului Apărării, Gabriel Oprea, pentru „umilirea“ pensionarilor militari. „Este un abuz evident din partea Guvernului şi a Ministerului Apărării. Pentru nenumăratele situaţii în care pensionarii militari au fost minţiţi, primul-ministru şi ministrul Apărării ar trebui să îşi dea demisia“, a adăugat preşedintele PSD. Totodată, Biroul Politic Central al PNL a decis să solicite Comisiei de Apărare a Senatului demararea unei anchete cu privire la circumstanţele în care au fost recalculate pensiile militarilor.

„TERORIŞTII”. Protestul de ieri a fost umbrit, însă, şi de un incident neplăcut. La doar câteva zeci de minute de la începerea protestului, un bărbat a ieşit din mulţime şi a încercat, profitând de o breşă în cordonul jandarmilor, să distrugă o pancartă a protestatarilor. Bărbatul a fost oprit la timp de pensionari şi imobilizat de jandarmi. „Sunt cu voi! Am şi eu zece colegi în mulţime! Sunt locotenent colonel în rezervă Vasile Teofil de la Centrul Zonal“. Bărbatul a fost luat pe sus de jandarmi şi urcat într-o dubă. „A vrut să rupă pancarta asta. Nu ştim de ce, cred că este PDL-ist. A intervenit când am strigat jos cu golanii PDL-işti. A venit aici ca să ne strice imaginea“, spun pensionarii care l-au oprit pe Vasile Teofil. Bărbatul a fost identificat imediat de mulţimea strânsă lângă dubă. „Îl ştiu, este un nemernic. Un securist... Cine eşti?! Pentru cine lucrezi?“. Astfel, nimeni nu a mai observat coatele cu blazoane de SRI şi SPP care au zburat spre ziariştii care vroiau să audă ce are de spus „securistul“. Când s-a făcut linişte, iar Teofil a vrut să vorbească, a fost aruncat în dubă. „Acum că am văzut înregistrarea mi se pare că jandarmii au acţionat fără diplomaţie. Puteau să îl ia din mulţime şi în alt mod, mai civilizat. La Bucureşti erau „protestatari“ care au incendiat pancarte, iar jandarmii au stat pe margine şi au privit. La Constanţa s-a făcut prea mult caz“, a declarat Remus Macovei.

Cine este locotenent-colonelul în rezervă Vasile Teofil?

După ce a fost amendat de jandarmi cu 1.000 de lei, Vasile Teofil s-a dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa unde i-a fost pus un picior în gips. „I s-au făcut mai multe investigaţii, iar diagnosticul de lucru al cazului a fost de policontuzie prin agresiune de genunchi stâng, pentru care s-a montat o atelă gipsată, pacientul fiind consultat de către medicii clinicilor de ortopedie şi chirurgie. I-a fost imobilizat piciorul cu atele şi i-au fost administrate mai multe calmante. Nu a fost necesară internarea“, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. După ce a părăsit spitalul, Vasile Teofil a declarat că nu a vrut să rupă pancarta, ci voia doar să o ia şi să meargă cu ea în sediul Prefecturii.