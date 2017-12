Protest în lanţuri în faţa spitalului

Pacienţii şi cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa au asistat, luni după amiază, la un spectacol mai puţin obişnuit: un bărbat de 49 de ani s-a legat cu un lanţ avînd o lungime de aprox. 2,5 metri, de o bancă din faţa Policlinicii I şi ţinea în mînă o pancartă care explica gestul său: “Nu mai vreau să mănînc nimic pînă cînd nu voi fi prezentat la cea mai înaltă unitate medicală pentru expertiză psihiatrică. Am pierdut dreptul de a profesa”. Angajaţii unităţii spitaliceşti au chemat poliţia şi în scurt timp la faţa locului a ajuns o patrulă a Secţiei 3 şi cms. şef Emil Moraru, şeful DIAS, care din luna septembrie a anului trecut a fost recunoscut de FBI negociator internaţiona. În urma discuţiei cu protestatarul, şeful DIAS a aflat că bărbatul se numeşte Haralambie Laurenţiu, este din Năvodari, şi pînă în urmă cu o lună a lucrat ca marinar pe o platformă, dar că a fost concediat după ce o comisie de medici, formată la nivelul Secţiei de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare l-a declarat inapt pentru această profesie. “Am descuiat cele două lacăte de la lanţul cu care era legat şi am reuşit să-l conving pe marinar să mă însoţească la directorul Spitalului Judeţean Constanţa, pentru a vedea cum poate fi ajutat. De acolo am mers la un cabinet psihiatric şi la Serviciul de Medicină Legală şi urmează ca bărbatului să i se facă o nouă expertiză psihiatrică”, a spus cms. şef Emil Moraru. Şeful DIAS spune că aceasta a fost cea de-a doua misiune la care participă în calitate de negociator. “Am fost îmbrăcat civil şi i-am spus protestatarului că am fost trimis de IPJ Constanţa pentru a-i asculta doleanţele. În astfel de situaţii, trebuie să li se vorbească calm oamenilor, să nu fie ameninţaţi, să nu se pronunţe cuvintele poliţie, închisoare. Din contră, ei trebuie ascultaţi, chiar dacă au deviaţii de comportament şi să nu li se facă promisiuni deşarte”, a adăugat cms. şef Emil Moraru.