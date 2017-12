Protest inedit împotriva asigurătorului Uniqa

„TRAG DE TIMP!” „Uniqa nu despăgubeşte!” Asta a scris cu spray un constănţean pe maşina sa asigurată, lovită în urmă cu trei luni, dar pentru care firma Uniqa refuză să elibereze banii. Omul a adus maşina fix în faţa sediului din Constanţa al asigurătorului, pentru a fi sigur că cei pe care îi acuză sunt conştienţi de asta. Alin Vâlsan este patronul unei firme, iar unul dintre şoferii săi a provocat, în octombrie 2012, un accident rutier, avariind în total trei vehicule - al său şi alte două. Vâlsan spune că, deşi au trecut aproape trei luni, asigurătorul Uniqa nu vrea să achite despăgubirile. „Maşina era în leasing. Avea şi Casco. Dar ei trag de timp, fac hârtii peste hârtii, pentru că trebuie să achite o sumă destul de mare - 45.000 lei pentru mine şi 40.000 lei pentru celelalte două autovehicule”, spune Vâlsan, precizând că şi procesul de constatare a daunei a fost defectuos. „A venit un fost poliţist, care n-a făcut mai nimic. Tot anchetează... I-am sunat şi am făcut scandal, dar mi-au zis că ne vedem la Parchet!”, mai spune constănţeanul. De voie, de nevoie, bărbatul îşi va repara maşina din propriul buzunar, dar promite că va da firma în judecată. De ce a ales să protesteze într-un mod atât de inedit? Ca „să vadă toţi constănţenii că avem de-a face cu nişte hoţi!”. Cei de la Uniqa au spus că abia astăzi vor oferi un punct de vedere oficial.

UN OF VECHI Din păcate, Alin Vâlsan nu este nici primul şi nici ultimul „asigurat” din România care este scuipat în faţă de firmele din piaţa de profil. În ultimul an, secţiunea de reclamaţii de pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a fost luată cu asalt de păgubiţii fentaţi. Chiar şi service-urile auto au protestat împotriva asigurătorilor, refuzând să mai preia maşini avariate pe motiv că nu îşi primesc banii la timp. Explicaţia este simplă - în goana după cotă de piaţă, firmele vând asigurări ieftine; daunele se adună şi, din lipsă de bani, firma începe să tragă de timp şi face tot posibilul să nu plătească. Situaţia s-ar putea schimba, în acest an, odată cu noile norme RCA ale CSA, prin care asigurătorii vor fi forţaţi să vândă poliţe la un preţ care să le permită să achite daunele şi să iasă şi în profit.