Protest la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu

Câteva zeci de persoane au pichetat, vineri dimineaţă, noua Bază Militară de la Mihail Kogălniceanu pentru a-şi putea recupera salariile restante. Firma turcă „Framaco Epic Metis Joint Venture” care a contractat lucrările de reabilitare a bazei militare este acuzată de administratorul firmei constănţene „Himalaya 2008”, că nu şi-a mai plătit datoriile din luna august a anului trecut. „Firma mea nu a mai primit bani de la Framaco Epic Metis Joint Venture pe munca prestată de muncitori de aproape un an. Noi am fost angajaţi să le dăm forţă de muncă necalificată. Ei ne amână şi ne dau termene zadarnice în legătură cu plata. Muncitorii mă ameninţă cu moartea, ei cred că am primit banii şi că nu vreau să îi plătesc. Nu mai pot ieşi din casă pentru că îmi este teamă că voi fi atacat. Am de primit de la firma turcă aproape şase miliarde de lei vechi. Timp de trei luni i-am plătit pe muncitori cu bani din buzunarul meu. Mi-am vândut maşina şi casa, am familia amanetată“, a declarat Vasile Gurău, administratorul firmei „Himalaya 2008”. Mai mult, bărbatul susţine că, din cauza neplăţilor, a fost dat în judecată de alte două societăţi pentru că nu şi-a putut achita datoriile faţă de acestea. Muncitorii nu au mai fost plătiţi din noiembrie 2009, iar acum nu au bani să îşi mai trimită copiii la şcoală sau să cumpere mâncare. Vineri, Vasile Gurău a discutat cu reprezentanţii firmei turceşti, dar nu a obţinut decât o amânare, până marţea viitoare, când discuţiile vor fi reluate pentru a se găsi soluţii de livrare a plăţilor restante.